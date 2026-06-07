教宗访马德里主持露天弥撒 逾百万信徒共襄盛举

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（法新社马德里7日电） 教宗良十四世（Leo XIV）今天在西班牙首都马德里主持露天弥撒，预计吸引逾百万信徒参加。这也是他为期1周西班牙之行的亮点之一。

西班牙国王菲利佩六世（King Felipe VI）与王后雷蒂西亚（Queen Letizia）也将顶着炎热天气，在西贝莱斯广场（Cibeles Square）与大批信众一同参与活动。这也是2010年以来，首度有教宗抵达西班牙进行国是访问。

当局已部署大规模后勤与维安措施，包括搭建舞台、设置7面巨型萤幕、608个扩音器、2300间流动厕所、10个供水站及超过8000道围栏。

良十四世随后还将从西贝莱斯广场出发，沿着知名的格兰大道（Gran Via）率众游行数百公尺后折返。游行路线沿途铺设超过3万朵黄白相间的康乃馨花毯，呼应教廷旗帜的颜色。

仪式结束后，预计来自西班牙各地与海外的大批信众将连续第2天挤满马德里市中心街道，只为一睹教宗座车经过的身影。

今晚教宗也将在1座体育馆会见文化、体育及经济界杰出代表，以促进信仰与现代公民社会之间的对话。

昨天约有50万名、以年轻人为主的民众聚集在足球豪门皇家马德里（Real Madrid）主场伯纳乌球场（Santiago Bernabeu stadium）外，与教宗一同参加祈祷守夜活动。

良十四世昨天在马德里王宫举行的欢迎仪式中正式展开访问行程。他呼吁社会停止「造成两极对立的论述」与「空洞无益的简化说法」。

教宗预定于9日、10日访问巴塞隆纳（Barcelona），并为圣家堂（Sagrada Familia）近日完工的塔楼主持祝福仪式。该塔楼完工后，圣家堂成为全球最高教堂。

这趟访问的最后2天将聚焦移民议题。教宗将前往加纳利群岛（Canary Islands），这里是非法移民进入欧洲的重要据点之一，每年都有数以千计移民在试图横越大西洋时不幸丧生。