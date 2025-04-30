教宗选举即将登场 教廷国务院长帕洛林受瞩目

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（法新社梵蒂冈30日电） 义大利籍教廷国务院长帕洛林（Pietro Parolin）曾与教宗方济各（Pope Francis）共事12年，这位经验丰富的外交官在罗马和国际间都夙负盛名，成为下任教宗热门人选之一。

现年70岁的帕洛林几乎在方济各整个教宗任期内都担任教廷国务院长，也就是实际上的二号人物，同时是教廷在国际舞台上能见度最高的代表。

帕洛林具有沉稳的气质和含蓄的幽默感，是一名炉火纯青的外交官。他通晓多国语言，拥有在亚洲、中东和拉丁美洲丰富的外交经验。

他是调停美国与古巴关系破冰的关键人物，也是梵蒂冈与中国就主教任命达成重要协议的推手。

帕洛林为各国领袖和外交官所熟知，最重要的是，他对教廷的复杂运作细节了若指掌，也是辅佐方济各治理教会的枢机谘议会成员。

他的角色，以及在许多社会议题上的温和立场，都显示如果他成为教宗，将继续方济各的方向。与此同时，消息人士认为他能够调和教会内不同派系的分歧。

罗马一名教会消息人士向法新社指出，帕洛林「从未负责牧灵职责，几乎不曾就社会议题表态。他一向扮演非常建制派角色，很难知道他的想法，这可能是他的弱点。」

尽管帕洛林对诸多社会议题三缄其口，他曾表示神职人员独身的传统并非天主教教义。他也曾谴责堕胎和代理孕母严重侵犯人性尊严。