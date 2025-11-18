教宗COP30场边讲话 谴责缺乏政治意愿因应气候变迁

（法新社梵蒂冈18日电） 罗马天主教教宗良十四世在联合国气候峰会COP30场边对宗教领袖发表演说，他呼吁采取「具体行动」因应气候变迁，并控诉部分领导人缺乏行动意愿。

梵蒂冈公布了美国籍教宗良十四世（Pope Leo XIV）的演说内容，他昨天在巴西贝伦（Belem）举行的联合国气候变化纲要公约第30次缔约方会议（COP30）场边向南半球各教会人士发表讲话，期间称亚马逊地区是「创造的活生生象徵，但迫切需要照顾」。

良十四世指出：「大自然正以洪灾、干旱、暴风雨和严酷热浪发出呼救。」

他补充道：「由于气候变迁影响，每3人就有1人处于极度脆弱处境。对他们而言，气候变迁不是遥远的威胁，而忽视这些人就是否认我们共有的人性。」

教宗还说：「问题在于部分人士缺乏政治意愿。」

COP30会议本周进入最后阶段，但各国在关键议题上仍具分歧，各国政府部长昨天开始陆续抵达贝伦，准备接手谈判工作。

良十四世警告：「我们仍有时间将全球升温幅度控制在摄氏1.5度以下，但机会正在消逝。」他也呼吁采取「具体行动」，并颂扬具里程碑意义的巴黎协定（Paris Agreement）。

教宗谈到，巴黎协定是「保护人们与这个星球的最强工具」，同时谴责部分领导人未付出足够努力，不过他并未点名这些人是谁。

他表示，「真正的领导力意味着提供真的能带来改变的服务与支持」，并敦促采取更坚定的气候行动，以建立「更强大也更公平的经济体系」。