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教廷：130外国代表团将参加教宗方济各丧礼

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（法新社梵蒂冈24日电） 教廷今天表示，包括约「50位国家元首及10位在位君主」在内，至少有130个外国代表团将参加教宗方济各（Pope Francis）26日的丧礼。

生于阿根廷的教宗方济各因中风，21日安息主怀，享寿88岁。他的灵柩目前在圣伯多禄大教堂（St Peter’s Basilica）供民众瞻仰遗容，26日则将在圣伯多禄广场（Saint Peter’s Square）举行丧礼。

教廷表示：「目前已有130个代表团确认参加教宗方济各的丧礼。」

丧礼结束后，教宗的灵柩将送往他生前常去的罗马圣母大殿（Basilica of Saint Mary Major），接着埋入地下，墓碑仅简单刻上「方济各」的拉丁文Franciscus。

教廷发言人布鲁尼（Matteo Bruni）宣布，教宗方济各墓最早将于27日上午对大众开放。

经官方确认，26日将出席教宗丧礼的政要包括美国总统川普（Donald Trump）伉俪、乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）伉俪以及欧洲多国君主及政府首长等。亚洲国家方面，菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）伉俪亦将出席。

台湾总统赖清德指派前副总统陈建仁担任总统特使，赴教廷出席教宗丧礼。

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