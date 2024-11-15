立足瑞士 报道世界
登录
新闻
教育

瑞士将成立科学诚信能力中心

科学诚信能力中心将在瑞士落成。
科学诚信能力中心将在瑞士落成。 Keystone-SDA

瑞士高校联席会议(Swiss University Conference)就在瑞士建立科研诚信能力中心达成一致。

此内容发布于
2 分钟
Keystone-SDA

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfoch.时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯

从2026年起，该中心将就科学诚信、最佳实践案例和国际前沿研究向瑞士各高校提供建议。同时，中心还将是学术不端行为的举报和咨询办公室。

瑞士艺术与科学院(Swiss Academies of Arts and Sciences)于11月11日宣布，将确保各高校现有的专业机构恪守学术诚信行为准则。

该中心可以提供咨询建议，但不具有调查和制裁职能。相关声明指出，针对研究人员学术不端行为采取措施的职责仍由各高校承担。中心将收集有关遵守科学诚信准则的数据及瑞士概况相关信息，用于国际范围内的比较。

相关内容
观点

相关内容

对歧视或骚扰零容忍

此内容发布于 歧视和骚扰违反了科学诚信，然而这些行为所造成的伤害远不止于此。瑞士联邦水科学和技术研究所(Eawag)所长珍妮特·赫林(Janet Hering)表示，歧视和骚扰还会导致各类资源的浪费，包括能源、人才、财政、声誉和文化。

更多阅览 对歧视或骚扰零容忍

恪守科学诚信准则是国际公认的研究机构必备的特质。它确保了研究成果的可靠性、数据收集的严谨性及科学出版物作者的责任感。

早在2021年，瑞士高校联席会议便颁布了科学诚信行为准则。其符合国际标准，并广泛应用于科学界。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 詹尼斯·马夫里斯

未来的瑞士中立模式是什么？

瑞士的中立性在当前的国际局势中确实面临挑战，但这并不意味着中立政策完全失效。相反，瑞士可能需要在保持中立的同时，灵活应对国际变化，以维护其国家利益和安全。

参与讨论
325
206 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

如今，瑞士和美国可以相互学习什么？

社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。

参与讨论
105
82 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 马修·艾伦

如何避免人工智能被强国和大公司垄断？

人工智能有可能解决世界上的许多问题，从抗击疾病到改善气候政策。但最富裕的国家和最强大的科技公司可能会试图垄断这些好处。

参与讨论
14
14 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

仅三分之一(35%)的瑞士受访者进餐时会考虑食物对健康的长期影响。

相关内容

瑞士与邻国的饮食文化差异

此内容发布于 一项新调查显示，四分之三的瑞士人认为吃饭是一件令人愉悦的社交活动。吃的是否健康倒是其次。

更多阅览 瑞士与邻国的饮食文化差异
人工智能可以减少实验小鼠在研究中的使用。

相关内容

人工智能可减少科研所需动物数量

此内容发布于 瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH)的科研人员研发了一种由人工智能技术支持的新方法，可以更有效地分析实验小鼠的行为规律，从而减少生物医学研究中实验小鼠的数量。

更多阅览 人工智能可减少科研所需动物数量
2022年，瑞士家庭平均月收入为6900瑞郎。

相关内容

瑞士家庭2022年平均月收入6900瑞郎

此内容发布于 瑞士联邦统计局于日前宣布，2022年，瑞士家庭平均每月可支配收入为6’902瑞郎(约合人民币56’333元)，保持了往年的稳定水平。

更多阅览 瑞士家庭2022年平均月收入6900瑞郎
研究显示，学校、培训和考试是给瑞士青年造成压力的三大因素。

相关内容

社交媒体不是瑞士青年的主要压力来源

此内容发布于 瑞士年轻人对社交媒体的压力感低于预期。瑞士儿童福利民间组织Pro Juventute基金会针对瑞士青年的首次调研得出了上述结论。该研究还发现，女孩和年轻女性比同龄男性更容易感受到压力。

更多阅览 社交媒体不是瑞士青年的主要压力来源
瑞银集团表示，2025年，瑞士的实际工资可能有所上涨。

相关内容

2025年瑞士人有望涨工资

此内容发布于 工资上涨和通胀率下降很可能在未来一年提高瑞士居民的实际购买力。然而，医疗保险费用的增加可能在每月月底时把许多家庭的钱包掏得所剩无几。

更多阅览 2025年瑞士人有望涨工资
越来越多的瑞士人不再吃肉。

相关内容

越来越多的瑞士人放弃食肉

此内容发布于 瑞士素食者协会(Swissveg)主张以植物性食物为基础的饮食方式。其调研显示，放弃肉类消费的瑞士人人数空前增长。协会表示，在过去的五年中，素食主义者 (vegetarian,主张不食用来自飞禽、走兽、鱼虾等动物身体的肉类食物，只食用谷物、豆类、蔬菜和水果等植物类以及菇类食品)及纯素食主义者(vegan,主张禁止食用包括蛋类、奶制品、蜂蜜在内的任何与动物有关的食品，甚至避免使用取自动物和动物衍生物的生活成品)的人数增加了近40%。

更多阅览 越来越多的瑞士人放弃食肉
瑞士联邦铁路公司表示，列车工作人员平均每天遭受的言语或肢体攻击高达10次，近年来有愈演愈烈之势。

相关内容

瑞士联邦铁路发起宣传活动，呼吁公共出行更加安全

此内容发布于 瑞士联邦铁路公司正在发起一项宣传活动，呼吁人们在乘坐公共交通时彼此更加尊重，确保更安全的出行。从下周起，车站及列车内的海报和屏幕将投放防止袭击的信息。

更多阅览 瑞士联邦铁路发起宣传活动，呼吁公共出行更加安全

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
高校也必须遵守国际制裁规定。

相关内容

瑞士高校如何防范来自高风险国家的间谍活动  

此内容发布于 当前，地缘政治局势日趋紧张，瑞士高校在寻求国际合作的同时，不得不遵循越来越严格的制裁规定，并努力在两者间求得平衡。中国、俄罗斯、伊朗等“高风险”国家的学生、教授及研究项目因此受到牵连。

更多阅览 瑞士高校如何防范来自高风险国家的间谍活动  
苏黎世大学医院(University Hospital Zurich,)、苏黎世大学(UZH)主楼及苏黎世联邦理工学院(ETH)主楼。

相关内容

瑞士高校在QS世界大学排名中略有下滑

此内容发布于 瑞士高校在全球大学排名竞争中略显逊色。在QS年度世界大学排行榜上，瑞士大学总体排名退多进少。不过，苏黎世联邦理工学院再次获评欧洲大陆最好的大学。

更多阅览 瑞士高校在QS世界大学排名中略有下滑
排在第11名的苏黎世联邦理工学院是欧洲排名最前的大学。

相关内容

大学排名：苏黎世联邦理工学院仍是欧陆最佳高校

此内容发布于 根据《泰晤士高等教育》(Times Higher Education)杂志发表的最新大学排名，苏黎世联邦理工学院(ETHZ)依然是欧洲大陆最好的高等学府。这次跟上年一样，该校仍排第11位。

更多阅览 大学排名：苏黎世联邦理工学院仍是欧陆最佳高校

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团