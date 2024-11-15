瑞士将成立科学诚信能力中心

科学诚信能力中心将在瑞士落成。 Keystone-SDA

瑞士高校联席会议(Swiss University Conference)就在瑞士建立科研诚信能力中心达成一致。

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从2026年起，该中心将就科学诚信、最佳实践案例和国际前沿研究向瑞士各高校提供建议。同时，中心还将是学术不端行为的举报和咨询办公室。

瑞士艺术与科学院(Swiss Academies of Arts and Sciences)于11月11日宣布，将确保各高校现有的专业机构恪守学术诚信行为准则。

该中心可以提供咨询建议，但不具有调查和制裁职能。相关声明指出，针对研究人员学术不端行为采取措施的职责仍由各高校承担。中心将收集有关遵守科学诚信准则的数据及瑞士概况相关信息，用于国际范围内的比较。

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恪守科学诚信准则是国际公认的研究机构必备的特质。它确保了研究成果的可靠性、数据收集的严谨性及科学出版物作者的责任感。

早在2021年，瑞士高校联席会议便颁布了科学诚信行为准则。其符合国际标准，并广泛应用于科学界。