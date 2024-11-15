瑞士将成立科学诚信能力中心

瑞士高校联席会议(Swiss University Conference)就在瑞士建立科研诚信能力中心达成一致。
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从2026年起，该中心将就科学诚信、最佳实践案例和国际前沿研究向瑞士各高校提供建议。同时，中心还将是学术不端行为的举报和咨询办公室。
瑞士艺术与科学院(Swiss Academies of Arts and Sciences)于11月11日宣布，将确保各高校现有的专业机构恪守学术诚信行为准则。
该中心可以提供咨询建议，但不具有调查和制裁职能。相关声明指出，针对研究人员学术不端行为采取措施的职责仍由各高校承担。中心将收集有关遵守科学诚信准则的数据及瑞士概况相关信息，用于国际范围内的比较。
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对歧视或骚扰零容忍
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歧视和骚扰违反了科学诚信，然而这些行为所造成的伤害远不止于此。瑞士联邦水科学和技术研究所(Eawag)所长珍妮特·赫林(Janet Hering)表示，歧视和骚扰还会导致各类资源的浪费，包括能源、人才、财政、声誉和文化。
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恪守科学诚信准则是国际公认的研究机构必备的特质。它确保了研究成果的可靠性、数据收集的严谨性及科学出版物作者的责任感。
早在2021年，瑞士高校联席会议便颁布了科学诚信行为准则。其符合国际标准，并广泛应用于科学界。
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瑞士与邻国的饮食文化差异
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一项新调查显示，四分之三的瑞士人认为吃饭是一件令人愉悦的社交活动。吃的是否健康倒是其次。
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狮子座流星雨将划过瑞士夜空
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观星爱好者近日有机会观赏流星划过夜空。直至11月30日，狮子座流星雨将持续点亮整个星空。
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瑞士性工作者频繁遭受暴力侵害
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据一项探索性研究发现，性工作者在瑞士也频繁遭受暴力侵害。
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人工智能可减少科研所需动物数量
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瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH)的科研人员研发了一种由人工智能技术支持的新方法，可以更有效地分析实验小鼠的行为规律，从而减少生物医学研究中实验小鼠的数量。
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瑞士家庭2022年平均月收入6900瑞郎
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瑞士联邦统计局于日前宣布，2022年，瑞士家庭平均每月可支配收入为6’902瑞郎(约合人民币56’333元)，保持了往年的稳定水平。
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社交媒体不是瑞士青年的主要压力来源
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瑞士年轻人对社交媒体的压力感低于预期。瑞士儿童福利民间组织Pro Juventute基金会针对瑞士青年的首次调研得出了上述结论。该研究还发现，女孩和年轻女性比同龄男性更容易感受到压力。
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瑞士研究人员发现CRISPR基因编辑技术不良副作用
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在某些情况下，针对基因组中错误片段进行的修正可能引发新的基因缺陷。苏黎世大学团队在研究罕见遗传病慢性肉芽肿病时发现了这一现象。
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2025年瑞士人有望涨工资
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工资上涨和通胀率下降很可能在未来一年提高瑞士居民的实际购买力。然而，医疗保险费用的增加可能在每月月底时把许多家庭的钱包掏得所剩无几。
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越来越多的瑞士人放弃食肉
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瑞士素食者协会(Swissveg)主张以植物性食物为基础的饮食方式。其调研显示，放弃肉类消费的瑞士人人数空前增长。协会表示，在过去的五年中，素食主义者 (vegetarian,主张不食用来自飞禽、走兽、鱼虾等动物身体的肉类食物，只食用谷物、豆类、蔬菜和水果等植物类以及菇类食品)及纯素食主义者(vegan,主张禁止食用包括蛋类、奶制品、蜂蜜在内的任何与动物有关的食品，甚至避免使用取自动物和动物衍生物的生活成品)的人数增加了近40%。
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瑞士联邦铁路发起宣传活动，呼吁公共出行更加安全
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瑞士联邦铁路公司正在发起一项宣传活动，呼吁人们在乘坐公共交通时彼此更加尊重，确保更安全的出行。从下周起，车站及列车内的海报和屏幕将投放防止袭击的信息。
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瑞士高校如何防范来自高风险国家的间谍活动
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当前，地缘政治局势日趋紧张，瑞士高校在寻求国际合作的同时，不得不遵循越来越严格的制裁规定，并努力在两者间求得平衡。中国、俄罗斯、伊朗等“高风险”国家的学生、教授及研究项目因此受到牵连。
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瑞士高校在QS世界大学排名中略有下滑
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瑞士高校在全球大学排名竞争中略显逊色。在QS年度世界大学排行榜上，瑞士大学总体排名退多进少。不过，苏黎世联邦理工学院再次获评欧洲大陆最好的大学。
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大学排名：苏黎世联邦理工学院仍是欧陆最佳高校
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根据《泰晤士高等教育》(Times Higher Education)杂志发表的最新大学排名，苏黎世联邦理工学院(ETHZ)依然是欧洲大陆最好的高等学府。这次跟上年一样，该校仍排第11位。
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