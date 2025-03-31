中国电影《狗阵》荣获弗里堡国际电影节大奖

弗里堡国际电影节将大奖授予中国电影《狗阵》。 Keystone-SDA

第39届弗里堡国际电影节(FIFF)圆满落幕，观众人数创下新高。中国电影《狗阵》获得2025年主竞赛单元大奖，另一部中国影片《我的朋友安德烈》荣获评审团特别奖。

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主办方于上周六(3月29日)宣布，去年的电影节观影人次已突破具象征意义的5万大关，而本届的观影人次则远超去年的纪录。

继去年之后，2025年的大奖再次花落中国电影。由管虎执导的《狗阵》不仅赢得主竞赛单元大奖，也获得影评人选择奖。这部讲述人与狗之间友情的作品打动了国际评审团。

由中国演员兼导演董子健执导的处女作《我的朋友安德烈》斩获了评审团特别奖及基督教评审团奖。评审团表示，该片“强烈而真诚地描绘了童年创伤、友谊与回忆”。