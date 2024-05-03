尽管国际排名有所提高，瑞士新闻自由实则在恶化

根据“无国界记者”组织(Reporters Without Borders)的数据，瑞士目前是全球对新闻自由保护最好的十个国家之一。今年瑞士在这个排名榜上的位置从去年的第12位上升到第9位。
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然而“无国界记者”瑞士分部的一份新闻稿则披露，瑞士的新闻自由非但没有改善，反而是恶化了。该组织的排名基于对五个指标的评估，瑞士在2024年排名中得到84.01分的总分，而去年的分数尚为84.4分。
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瑞士银行保密法与言论自由的冲突
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根据瑞士法律，记者发布瑞信银行客户泄露数据，可面临最高五年监禁。对刑事制裁的恐惧使瑞士媒体无法参与“瑞士秘密”项目调查。这不禁让人对瑞士的言论自由提出质疑。
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瑞士排名之所以有提高，其实是因为去年排在前面的三个国家今年情况恶化了。这三个国家分别是立陶宛、东帝汶和列支敦士登(如今位列第15而非第11名)。
该组织瑞士分会指出，瑞士的新闻自由去年在“安全”指标方面取得了积极的发展。之前几年对媒体从业者的言语或肢体攻击令瑞士丢了分。该组织称，此类攻击尤其发生在由反对新冠疫情措施的人组织的示威活动期间。
知情权被规避
而在“法律框架”方面，瑞士的国际排名仅为第27名。该组织瑞士分部为这一相对较差的排名辩解说，将《联邦银行法》(Federal Banking Act)刑事条款应用于媒体从业者的问题仍未得到解决。
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我们的记者谈有关言论自由的代价
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5月3日是新闻自由日。在世界上任何一个国家，这一基本权益都未受到足够的保障，更别说像俄罗斯或墨西哥这样的国家。但就算在瑞士，新闻自由也并非毫无障碍。
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公众查阅原则规定个人有权查阅行政部门持有的文件，但这一原则在瑞士“仍因各种规避策略而无法贯彻”。
除“安全”和“法律框架”指标外，“无国界记者”组织还基于“政治环境”、“经济环境”和“社会文化环境”等领域编制年度新闻自由评级。
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Elena Servettaz：”我丈夫因为我向普京提的问题而受到威胁。”
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5月3日是世界新闻自由日。对于已在瑞士资讯swissinfo.ch工作两年的法俄双籍记者Elena Servettaz来说，这是一个回顾自弗拉基米尔・普京上台以来她与俄罗斯政权之间几次“交锋”的机会。
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据“无国界记者”国际部评测，北欧国家挪威蝉联冠军地位，拥有世界上最优秀的新闻自由。丹麦的名次由去年的第3名上升至第2名，而爱尔兰则从去年的亚军位置滑至第8名。
该组织将此归咎于爱尔兰政客的做法，他们利用法庭恐吓本国媒体。“无国界记者”国际部称，在全球各国中，只有四分之一的国家的媒体从业者拥有令人满意的工作条件。
政治机构本应是新闻自由的保障者，可是在世界范围内，新闻自由却受到政治机构的威胁。而“政治环境”指标的全球平均得分下降了7.6 分，正说明了这一点。
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一种配有人工智能的新型四足机器人能够灵活地改变自己的步态。由洛桑联邦理工学院(EPFL)开发的这种机器人可依据情况在行走、小跑和跳跃之间切换，以尽量避免摔倒。
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“爱生活”：瑞士发起针对性传染病的新宣传攻势
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根据一项调研，对梅毒、淋病或衣原体感染等性传染病有了解的人在瑞士人口中占比还不到一半。而联邦政府“爱生活”(Love Life)新宣传攻势就是为了提高预防意识。
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瑞士人的运动品消费达到21.7亿瑞郎
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去年瑞士居民用于购置体育用品的总支出达到21.7亿瑞郎(约合人民币170.6亿元)。不过据瑞士体育用品专业机构Swisspo透露，这个总额比前一年降低了1.5%。
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瑞士囚犯人数一年增加了7%
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尽管2024年1月囚犯人数出现增加，但各监狱的可关押囚犯人数上限与上年相比仍保持稳定，为7251人。因此瑞士全国监狱的占用率增加了5%以上。
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2023年，在瑞士国家城堡协会注册的28座城堡共接待了超过130万名游客，创下了新纪录。
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