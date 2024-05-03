尽管国际排名有所提高，瑞士新闻自由实则在恶化

瑞士在今年排名榜上的位置有所提升。 KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

根据“无国界记者”组织(Reporters Without Borders)的数据，瑞士目前是全球对新闻自由保护最好的十个国家之一。今年瑞士在这个排名榜上的位置从去年的第12位上升到第9位。

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然而“无国界记者”瑞士分部的一份新闻稿则披露，瑞士的新闻自由非但没有改善，反而是恶化了。该组织的排名基于对五个指标的评估，瑞士在2024年排名中得到84.01分的总分，而去年的分数尚为84.4分。

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瑞士排名之所以有提高，其实是因为去年排在前面的三个国家今年情况恶化了。这三个国家分别是立陶宛、东帝汶和列支敦士登(如今位列第15而非第11名)。

该组织瑞士分会指出，瑞士的新闻自由去年在“安全”指标方面取得了积极的发展。之前几年对媒体从业者的言语或肢体攻击令瑞士丢了分。该组织称，此类攻击尤其发生在由反对新冠疫情措施的人组织的示威活动期间。

知情权被规避

而在“法律框架”方面，瑞士的国际排名仅为第27名。该组织瑞士分部为这一相对较差的排名辩解说，将《联邦银行法》(Federal Banking Act)刑事条款应用于媒体从业者的问题仍未得到解决。

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公众查阅原则规定个人有权查阅行政部门持有的文件，但这一原则在瑞士“仍因各种规避策略而无法贯彻”。

除“安全”和“法律框架”指标外，“无国界记者”组织还基于“政治环境”、“经济环境”和“社会文化环境”等领域编制年度新闻自由评级。

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据“无国界记者”国际部评测，北欧国家挪威蝉联冠军地位，拥有世界上最优秀的新闻自由。丹麦的名次由去年的第3名上升至第2名，而爱尔兰则从去年的亚军位置滑至第8名。

该组织将此归咎于爱尔兰政客的做法，他们利用法庭恐吓本国媒体。“无国界记者”国际部称，在全球各国中，只有四分之一的国家的媒体从业者拥有令人满意的工作条件。

政治机构本应是新闻自由的保障者，可是在世界范围内，新闻自由却受到政治机构的威胁。而“政治环境”指标的全球平均得分下降了7.6 分，正说明了这一点。