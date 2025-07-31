瑞士人怎么庆祝他们的国庆节

8月1日，瑞士人的餐桌上少不了插着瑞士国旗的小面包。 Keystone / Peter Klaunzer

8月1日是瑞士的国庆节，今年是瑞士734岁生日。每年这一天瑞士人会用点篝火、挂国旗和观看有关瑞士联邦成立的演讲等活动来庆祝，庆祝活动中有传统的，也有现代的，而针对放烟花这一活动，瑞士人的态度很不统一。

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瑞士人庆祝他们的8月1日国庆节的活动有许多，有的来自古老的习俗；有的是新颖的创新；有的甚至来自自己的想象，比如8月1日这个日期就是想象出来的。

其他国家的国庆日都在宪法中做出了明确规定，瑞士宪法中将1848年9月12日这一天作为国庆日，但在1891年这一年，瑞士决定庆祝1291年《联邦宪章》(Bundesbriefs)颁布600周年。

但这一联邦宪章上只标明了年份-1291年，却没有确切日期。而1291年8月1日，三个瑞士人在吕特利(Rütli)草地上举手发誓成立瑞士联邦这一说法，很可能只是一个传说。

如今8月1日这天在山顶点燃的篝火其实也与瑞士联邦的成立并无历史渊源，篝火在过去的用途是高处的防御信号。

例如，从15世纪起，人们就会高处的岗哨站点燃信号火，用来警告、震慑敌军。如今，这些火堆却让人觉得很好看，还唤起了许多人的家乡感。

与其他国家不同，瑞士没有国家层面的国庆庆祝活动，也更没有阅兵式。瑞士公益协会(SGG)每年都会在吕特利草地组织一次具有象征意义的庆祝活动，所以为了呼应这个官方仪式，瑞士全国都在8月1日这一天庆祝国庆节。

10年来的10张照片：瑞士人这样庆祝他们的八一：

以前 下一个 2014年8月1日，瑞士著名女演员Fabienne Penseyres在洛桑的官方庆典上扮演海蒂。 Keystone / Anthony Anex 2015年8月1日在圣哥达隧道中的弥撒仪式，该仪式自1991年开始在这一日举行。 Keystone / Ti-Press / Carlo Reguzzi 2016年8月1日，站立浆板运动员从席勒岩前经过。席勒是瑞士民族英雄《威廉·泰尔》的作者。 Keystone / Alexandra Wey 2017年8月1日，烟花点亮了瑞士的夜空。 Keystone / Ennio Leanza 2018年8月1日，铜管乐队L’Avenir在Payerne附近的Vers-Chez-Perrin参加瑞士国庆日庆祝活动。 Keystone / Jean-Christophe Bott 2019年8月1日，工人们在Schwaegalp的桑提斯山(Mount Saentis)上挂上一面6400平方米的瑞士国旗。 Keystone / Ennio Leanza 2020年8月1日联邦总统西蒙奈特·索马鲁嘎(Simonetta Sommaruga)在吕特利举行的联邦庆典上的演讲。 KEYSTONE 2021年8月1日一名在吕特利草坪上参加联邦庆典活动的女性，这一年也是瑞士女性获得选举权50周年纪念。 Keystone / Urs Flueeler 总统、奶牛和奶酪。2022年8月1日，瑞士联邦总统伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)与妻子Paola Rodoni及农民Serge Duperrex一起参加庆祝活动。 Keystone / Michael Buholzer 2023年7月31日，篝火在Churfirsten山被点燃，由于天气预报称第二天下雨，所以提前一天点燃。 Keystone / Gian Ehrenzeller 2024年7月31日，在Kesswil的国庆节帐篷里，一位身着传统服饰的来访者。 Keystone / Christian Merz 图片1

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到底要不要放烟花

在8月1日这一天放烟花是另一个习俗。但现在，大多数瑞士人认为燃放烟花、爆竹对环境和动物造成的危害太大，有人已经发起动议要求禁止燃放烟花，一些地区已经出台了禁令。然而，在许多地方，烟花仍是庆祝活动不可或缺的一部分。城市，甚至是比较小的村镇都会在这一天安排烟花秀，许多个人也不愿放过这个燃放烟花爆竹的好机会。

而对于官方组织的庆祝活动，民众都很欢迎。各地政府一般会组织演讲、音乐节目等，按照各地特色，还有挥舞国旗和吹阿尔卑斯长号等活动。瑞士联邦委员(瑞士联邦领导人)也会在8月1日这一天向民众发表演讲，大多数联邦委员会走访多个城镇。

许多城市还将庆祝活动改在7月31日晚上举行，这再次说明瑞士人对于日期使用的灵活性。这样做的好处是，人们就可以在8月1日休息日这天好好休息。顺便提一下，8月1日作为公共假期，是从1993年的一项公民动议在投票中获得通过后，才开始的。

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八一早午餐

如果谁能在8月1日这天不睡懒觉，还可以去农场吃顿八一早餐。这种所谓的”八一早午餐”或 “农家乐早餐”也是相对较新的习俗，这种农民邀请人们到自家农场吃早餐的新习俗至今也已有33年的历史了。农民为人们提供有地方特色的自制餐食，其中必不可少的是一种甜口味的软面包，上面还会插上一面小瑞士国旗。

这种”农家乐早餐”很受欢迎，因此需求很高，但因为费时费力，提供这种服务的农场越来越少了。

瑞士国歌有四种语言，但几乎没人能背下歌词：

其他活动

除了舞旗、传统服装游行和唱瑞士国歌等传统庆祝活动外，8月1日这天还会有一些其他节目。比如在卢塞恩，人们可以出去跳舞，因为白天这里会举行一个露天电子音乐会。

在圣加仑州的阿尔特施泰滕(Altstätten)会有一个重现1291年8月1日景象的表演；而在苏黎世，公园里会有“Äms Fäscht”活动，提供具有国际风味的美食和音乐。在阿尔高州的劳芬堡(Laufenburg)，人们在连接瑞士与德国的一座桥上与德国邻居一起欢庆八一。

(编译自德文：杨煦冬/dh)

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