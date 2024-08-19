第77届洛迦诺电影节吸引来15.2万影迷

在今年的电影节上，6.2万多人齐聚洛迦诺大广场一起观赏电影。 Keystone-SDA

在8月17日结束的第77届洛迦诺电影节(Locarno Film Festival)上，大约15.2万名影迷涌入这座南部小城-比去年增长了3.5%。

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电影节组织者在周日(8月18日)发表的新闻稿中写道，11天时间里，电影放映共吸引了15.2万名观众，这包括在各影院观看电影的9万名观众，和在大广场(Piazza Grande)观影的6.2万名观众。

电影放映、各种活动及在线内容的资格认证数量增长了6.5%。电影节共发放4940份资格认证书，包括发放给电影业代表的1884份，及发放给记者与摄影师的793份。

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洛迦诺电影节数字平台的访问者人数也出现增长：其YouTube频道的观看次数提升了265%，订阅者人数增长了105%；节日期间其Instagram主页访问者人数则达到710多万，粉丝人数则增加了6%。