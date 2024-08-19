第77届洛迦诺电影节吸引来15.2万影迷

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瑞士禁止医疗保险推销电话
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瑞士的医疗保险公司不再有权向潜在客户拨打不受欢迎的促销电话。
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达赖喇嘛将出席苏黎世长寿仪式
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达赖喇嘛按计划将于8月23-26日访问瑞士。这位藏传佛教的最高领袖会在8月25日(周日)现身苏黎世哈伦体育馆(Hallenstadion)。
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瑞士铁路乘警将配备随身摄像机
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从今年9月起，瑞士联邦铁路乘警将佩戴随身摄像机。本周二(8月13日)瑞士铁路公司表示，希望随身摄像机会有助于缓和纠纷。
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瑞士铁路公司向海外扩张？不值得！
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瑞士联邦铁路公司(SBB/CFF/FFS)决定不在海外运营自己的列车，该公司董事长莫妮卡·里巴尔(Monika Ribar)为这一决定进行了辩护。
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除酒店与信息通信业，瑞士其他行业员工的工资涨幅可能不大
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由于瑞士各企业的工资预测与通胀预测继续保持一致，因此，大多数行业的实际工资增长看起来不会太大。
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瑞士政府建议提高增值税，以解决第13个月养老金支付的资金
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瑞士政府提出建议，通过提高增值税的方式为支付第13个月养老金提供资金。至于增值税应增加多少，要到今年秋季才会决定。
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调查显示：遗产税未获公众广泛支持
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一项调查显示，约67%的瑞士人反对由左翼政党提出的、通过向富人征收高额遗产税资助气候措施的公民动议。
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瑞士暴风雨迫使70人撤离布里恩茨
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瑞士中部发生猛烈暴风雨，恶劣天气导致70人被迫撤离布里恩茨。只有两人受伤。
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瑞士教师工作满意度仅差强人意
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一项新研究显示，瑞士教师对同事、班级和排课比较满意，但对全纳教学法的态度比较负面。
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瑞士企业必须适应欧盟限塑令新规
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目前，欧盟地区的塑料瓶盖即便在拧开后仍需与瓶身相连。尽管该规定并不适用于瑞士，但瑞士公司仍需调整，这无疑牵涉到许多额外工作。
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