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苏黎世电影节20年：众星即将云集

凯特·温斯莱特(Kate Winslet)、裘德·洛(Jude Law)、帕米拉·安德森(Pamela Anderson)和埃米尔·施泰因贝格尔(Emil Steinberger)将出席苏黎世电影节。
凯特·温斯莱特(Kate Winslet)、裘德·洛(Jude Law)、帕米拉·安德森(Pamela Anderson)和埃米尔·施泰因贝格尔(Emil Steinberger)将出席苏黎世电影节。 Keystone-SDA

今年10月3日，苏黎世电影节将迎来二十周年庆典，届时将众星云集。凯特·温斯莱特(Kate Winslet)、裘德·洛(Jude Law)、帕米拉·安德森(Pamela Anderson)和埃米尔·施泰因贝格尔(Emil Steinberger)都会带来自己的电影新作并领取奖项。

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Keystone-SDA

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开幕式当晚，由贾斯汀·库泽尔(Justin Kurzel)执导的政治惊悚片《秩序》(The Order)将正式拉开电影节序幕。裘德·洛在影片中饰演一位捣毁了极右翼恐怖组织巢穴的联邦调查局探员。他将在瑞士文化事务部长伊丽莎白·鲍姆-施奈德(Elisabeth Baume-Schneider)和苏黎世市长科琳娜·莫赫(Corine Mauch)的见证下，被授予“金眼奖” (Golden Eye)。

帕米拉·安德森将在10月4日收获其个人的“金眼奖”，并将与导演吉娅·科波拉(Gia Coppola)共同带来电影《最后的歌舞女郎》(Last Showgirl)。凯特·温斯莱特将于10月7日被授予“金偶像奖”并献上艾伦·库拉斯(Ellen Curas)导演的《摄影师-李》。瑞士喜剧演员埃米尔·施泰因贝格尔(Emil Steinberger)将荣获终身成就奖。

今年的电影节将放映电影107部，其中35部为全球或欧洲首映。16部瑞士电影入选，包括由尼克·哈姆(Nick Hamm)编剧并执导的《威廉·泰尔》(William Tell)。日内瓦富豪玛丽-克里斯蒂娜·耶格-弗尔梅尼希(Marie-Christine Jaeger-Firmenich)担任该影片制片人。

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