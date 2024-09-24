苏黎世电影节20年：众星即将云集

凯特·温斯莱特(Kate Winslet)、裘德·洛(Jude Law)、帕米拉·安德森(Pamela Anderson)和埃米尔·施泰因贝格尔(Emil Steinberger)将出席苏黎世电影节。 Keystone-SDA

今年10月3日，苏黎世电影节将迎来二十周年庆典，届时将众星云集。凯特·温斯莱特(Kate Winslet)、裘德·洛(Jude Law)、帕米拉·安德森(Pamela Anderson)和埃米尔·施泰因贝格尔(Emil Steinberger)都会带来自己的电影新作并领取奖项。

3 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Zurich Film Festival to host 35 world or European premieres 更多阅览 Zurich Film Festival to host 35 world or European premieres

Français fr Kate Winslet, Jude Law, Pamela Anderson et Emil Steinberger au ZFF 原版 更多阅览 Kate Winslet, Jude Law, Pamela Anderson et Emil Steinberger au ZFF

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。

开幕式当晚，由贾斯汀·库泽尔(Justin Kurzel)执导的政治惊悚片《秩序》(The Order)将正式拉开电影节序幕。裘德·洛在影片中饰演一位捣毁了极右翼恐怖组织巢穴的联邦调查局探员。他将在瑞士文化事务部长伊丽莎白·鲍姆-施奈德(Elisabeth Baume-Schneider)和苏黎世市长科琳娜·莫赫(Corine Mauch)的见证下，被授予“金眼奖” (Golden Eye)。

帕米拉·安德森将在10月4日收获其个人的“金眼奖”，并将与导演吉娅·科波拉(Gia Coppola)共同带来电影《最后的歌舞女郎》(Last Showgirl)。凯特·温斯莱特将于10月7日被授予“金偶像奖”并献上艾伦·库拉斯(Ellen Curas)导演的《摄影师-李》。瑞士喜剧演员埃米尔·施泰因贝格尔(Emil Steinberger)将荣获终身成就奖。

今年的电影节将放映电影107部，其中35部为全球或欧洲首映。16部瑞士电影入选，包括由尼克·哈姆(Nick Hamm)编剧并执导的《威廉·泰尔》(William Tell)。日内瓦富豪玛丽-克里斯蒂娜·耶格-弗尔梅尼希(Marie-Christine Jaeger-Firmenich)担任该影片制片人。