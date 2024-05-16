迈克尔·舒马赫的腕表在瑞士拍得400万瑞郎

迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher)收藏的两块腕表在5月14日的拍卖会上成交。 KEYSTONE/© KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI

5月14日，一级方程式赛车大师迈克尔·舒马赫收藏的腕表在日内瓦举行的佳士得(Christie’s)拍卖会上，以400万瑞郎(约合人民币3190万)的价格成交。

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包括劳力士(Rolex)、尊纳(F.P. Journe)及爱彼(Audemars Piguet)在内的八块参加拍卖的腕表均由舒马赫的家人提供。舒马赫在2013年一次滑雪事故中头部受到重创，至今未公开露面。

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一块刻有赠言的尊纳定制表以150万瑞郎(约合人民币1196万)拍出。这是时任法拉利车队总监的让·托德(Jean Todt)送给舒马赫的圣诞礼物，其拍前估价达200万瑞郎(约合人民币1595万)。

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另一枚定制腕表是爱彼的皇家橡树(Royal Oak)系列计时腕表，拍出了41.58万瑞郎(约合人民币331万)的好成绩，远超其15-25万瑞郎(约合人民币120万-200万)的拍前估价。

佳士得拍卖行欧洲区钟表部主管雷米·吉勒曼(Remi Guillemin)表示：“藏家们非常高兴能找到这样背后有故事的腕表。”

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这组与55岁的一级方程式赛车七冠王舒马赫密切相关的拍品仅是舒马赫家族众多收藏中的一部分。

原定于5月13日举行的拍卖会因佳士得网站遭袭临时推迟。