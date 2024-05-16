迈克尔·舒马赫的腕表在瑞士拍得400万瑞郎

5月14日，一级方程式赛车大师迈克尔·舒马赫收藏的腕表在日内瓦举行的佳士得(Christie’s)拍卖会上，以400万瑞郎(约合人民币3190万)的价格成交。
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包括劳力士(Rolex)、尊纳(F.P. Journe)及爱彼(Audemars Piguet)在内的八块参加拍卖的腕表均由舒马赫的家人提供。舒马赫在2013年一次滑雪事故中头部受到重创，至今未公开露面。
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舒马赫康复情况严格保密，谢绝窥探
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一块刻有赠言的尊纳定制表以150万瑞郎(约合人民币1196万)拍出。这是时任法拉利车队总监的让·托德(Jean Todt)送给舒马赫的圣诞礼物，其拍前估价达200万瑞郎(约合人民币1595万)。
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日内瓦将拍卖舒马赫收藏的部分腕表
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在迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher)首次赢得一级方程式赛车冠军30年后，他的家人将在日内瓦拍卖他收藏的八块罕见名表。舒马赫热衷于收藏手表，并拥有不少稀世名表，其中一些还是世界上最好的制表商专门为他制作的。本次拍卖会将于下周一举行。
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另一枚定制腕表是爱彼的皇家橡树(Royal Oak)系列计时腕表，拍出了41.58万瑞郎(约合人民币331万)的好成绩，远超其15-25万瑞郎(约合人民币120万-200万)的拍前估价。
佳士得拍卖行欧洲区钟表部主管雷米·吉勒曼(Remi Guillemin)表示：“藏家们非常高兴能找到这样背后有故事的腕表。”
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舒马赫的法拉利拍出创纪录1300万瑞郎天价
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在瑞士的一次拍卖会上，一辆由F1方程式世界冠军传奇车手迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher)驾驶的赛车，创纪录拍出了1’300万瑞郎(约合人民币9’500万)的天价。
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这组与55岁的一级方程式赛车七冠王舒马赫密切相关的拍品仅是舒马赫家族众多收藏中的一部分。
原定于5月13日举行的拍卖会因佳士得网站遭袭临时推迟。
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气候变化引花粉过敏症爆发
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气候变化导致瑞士花粉过敏症患者人数激增。一百年前，花粉症在瑞士鲜为人知。可如今，这种过敏症困扰着五分之一的瑞士居民。
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瑞士人对辅助生育持开放态度
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在生娃问题上，瑞士人对辅助生育的态度相当开明。这是苏黎世大学近期公布的一项代表性调研的初步分析结果。
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瑞士人在时隔84年之后与共产主义再续前缘
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上周末，在伯尔尼州布格多夫(Burgdorf)举行的代表大会上，三百余名与会者见证了革命共产党(Revolutionary Communist Party，简称RKP)的成立。这意味着瑞士共产党在1940年被取缔之后，再次跻身瑞士各党派行列。
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美中两国将就人工智能风险在日内瓦会谈
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鉴于人工智能领域的迅速发展，美中两国政府的代表计划于本周二(5月14日)在日内瓦共商与之相关的风险。美国政府的一名高层代表在会前表示，此次会谈并非任何形式的合作，而是要就各自的方式与观点展开沟通。
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欧洲歌唱大赛瑞士冠军希望好好休息一下
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在上周六晚(5月11日)结束的欧洲歌唱大赛(Eurovision Song Contest)上，瑞士参赛者尼莫(Nemo)以一曲《规则》(The Code)赢得大赛冠军。周日晚上尼莫返回苏黎世时虽一身疲倦，但依然欣喜若狂。
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瑞士近六个月的网络诈骗数量大幅增加
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2023年下半年，瑞士网络欺诈案例数几乎翻了一番。在这种情况下，新成立的联邦网络安全办公室(FOC)负责人弗洛里安·舒茨(Florian Schütz)在上任仅四个多月后就提出了一项新战略。
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三分之一的瑞士居民认为自己遭遇歧视
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2016年至2022年间，有将近三分之一的人认为自己遭遇过歧视。歧视最常以言语和心理暴力的形式出现。
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中国大使表示，乌克兰和平峰会应有俄罗斯参与
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中国驻俄罗斯大使张汉晖于周二(5月7日)接受俄罗斯国家新闻通讯社(RIA)采访时表示，中方支持召开各方平等参与的乌克兰战争和平会议。
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瑞士蜂群数量在增加，养蜂者人数却在减少
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最新数据显示，过去十年当中每年蜜蜂数量的损失尽管仍居高不下，但瑞士养殖的蜂群总数却有所增加。然而养蜂者的数量却在逐年递减。
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罗杰·费德勒曾穿戴或使用过的球拍、“战袍”、网球鞋以及其他颇具历史意义的网球装备，日前经拍卖募得340万瑞郎(约合人民币2391万元)的资金。
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