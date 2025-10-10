断炊僵局无缓解迹象 白宫：开始解雇大批联邦员工

（法新社华盛顿10日电） 白宫今天宣布，已经开始大规模解雇联邦员工；这是美国总统川普（Donald Trump）为终结联邦政府停摆危机，升高施压在野民主党手段之一。

白宫管理及预算局（OMB）局长伏特（Russ Vought）在社群媒体贴文证实，行政当局将如先前扬言的，开始解雇部分被迫休假的75万名公务员。

白宫管理及预算局告诉法新社说解雇人数将「相当可观」，但并未提供确切人数，也没说明哪个部门影响最大。 川普一再强调，他认为裁员是升高施压民主党的手段之一。而几天前，川普刚说他会与伏特开会，厘清哪些机关「是他建议应予删减」，并讨论「裁撤措施是暂时性或永久性」。

联邦参议院少数党民主党领袖舒默（Chuck Schumer）和众议院民主党领袖杰福瑞斯（Hakeem Jeffries）双双斥川普的裁员威胁是恐吓手段，并表示大规模裁员行动在法庭上站不住脚。

而对保住饭碗的公务员来说，只要联邦政府停摆危机一天未解，无薪假的困境就会持续下去。这次的断炊危机预计将延续至少到下周中期。

雪上加霜的是，现役130万美国军人预计将于10月15日首次无法领到薪水。在美国现代史上，没有一次政府停摆曾发生过这种情况。