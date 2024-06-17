斯德哥尔摩际和平研究所：地缘关系紧张凸显核武角色

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（法新社斯德哥尔摩16日电） 智库「斯德哥尔摩国际和平研究所」（SIPRI）今天在年度报告中指出，随着地缘政治关系紧张，核武角色变得更为重要，敦促全球领袖「退一步反思」。

斯德哥尔摩国际和平研究所表示，在乌克兰和加萨战争的影响之下，从军备到国际安全的所有层面几乎都受到影响，「全球安全情势在过去一年持续恶化」。

SIPRI的大规模杀伤性武器项的主任威尔弗雷德・万（Wilfred Wan）发表声明说：「自冷战以来，我们从未见过核武在国际关系中扮演如此重要的角色。」

SIPRI指出，2023年2月，俄罗斯宣布暂停参与2010年签署的「新战略武器裁减条约」（New START），这是限制美俄战略核武力量最后仅存的条约。

SIPRI在报告中也提到，俄罗斯5月曾在乌克兰边界附近进行战术核武演习。而自乌克兰冲突爆发以来，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）升高了他的核武言论力道，他在2月的全国演说中警告，核武战争的风险「确实」存在。

此外，SIPRI还说，自以色列与巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）去年10月爆发战争后，美国与伊朗在2023年6月达成的一项非正式协议已遭推翻。

SIPRI表示，全球9个拥核国家也持续将其核武库现代化，有些在2023年部署新的核武或具核能力的武器系统。这9个国家分别是美国、俄罗斯、英国、法国、中国、印度、巴基斯坦、北韩和以色列。

SIPRI估算，截至今年1月，全球约有1万2121枚核弹头，其中约9585枚处于库存以备使用；大约2100枚部署在弹道飞弹，保持「高度战备」状态。

这些核弹头几乎都属于俄罗斯和美国，两国合计持有全球近90%的核武，但外界首次认为中国也拥有一些处于高度战备状态的核弹头。

SIPRI所长史密斯（Dan Smith）表示：「尽管随着冷战时期武器的逐步卸除，全球核弹头总数持续下降；但令人遗憾的是，我们仍持续看到作战核弹头数量逐年增加。」

史密斯表示：「我们现正处于人类史上最危险的时期之一。希望世界大国后退一步思考并反省。最好是共同省思。」（译者：屈享平/核稿：刘文瑜）