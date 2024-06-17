立足瑞士 报道世界
登录

斯德哥尔摩际和平研究所：地缘关系紧张凸显核武角色

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社斯德哥尔摩16日电） 智库「斯德哥尔摩国际和平研究所」（SIPRI）今天在年度报告中指出，随着地缘政治关系紧张，核武角色变得更为重要，敦促全球领袖「退一步反思」。

斯德哥尔摩国际和平研究所表示，在乌克兰和加萨战争的影响之下，从军备到国际安全的所有层面几乎都受到影响，「全球安全情势在过去一年持续恶化」。

SIPRI的大规模杀伤性武器项的主任威尔弗雷德・万（Wilfred Wan）发表声明说：「自冷战以来，我们从未见过核武在国际关系中扮演如此重要的角色。」

SIPRI指出，2023年2月，俄罗斯宣布暂停参与2010年签署的「新战略武器裁减条约」（New START），这是限制美俄战略核武力量最后仅存的条约。

SIPRI在报告中也提到，俄罗斯5月曾在乌克兰边界附近进行战术核武演习。而自乌克兰冲突爆发以来，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）升高了他的核武言论力道，他在2月的全国演说中警告，核武战争的风险「确实」存在。

此外，SIPRI还说，自以色列与巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）去年10月爆发战争后，美国与伊朗在2023年6月达成的一项非正式协议已遭推翻。

SIPRI表示，全球9个拥核国家也持续将其核武库现代化，有些在2023年部署新的核武或具核能力的武器系统。这9个国家分别是美国、俄罗斯、英国、法国、中国、印度、巴基斯坦、北韩和以色列。

SIPRI估算，截至今年1月，全球约有1万2121枚核弹头，其中约9585枚处于库存以备使用；大约2100枚部署在弹道飞弹，保持「高度战备」状态。

这些核弹头几乎都属于俄罗斯和美国，两国合计持有全球近90%的核武，但外界首次认为中国也拥有一些处于高度战备状态的核弹头。

SIPRI所长史密斯（Dan Smith）表示：「尽管随着冷战时期武器的逐步卸除，全球核弹头总数持续下降；但令人遗憾的是，我们仍持续看到作战核弹头数量逐年增加。」

史密斯表示：「我们现正处于人类史上最危险的时期之一。希望世界大国后退一步思考并反省。最好是共同省思。」（译者：屈享平/核稿：刘文瑜）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞士6月9日全民投票：怎样才能遏制医疗卫生费用的上涨？

关于6月9日瑞士全民投票中的两项遏制卫生医疗费用的全民动议，你有什么看法？我们很想知道你对此的想法。

参与讨论
67
73 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

你怎样对待身边的假新闻？

你所在的国家有哪些打击假新闻的措施？在遇到假新闻或虚假信息时，你怎么识别，并会怎么做？

参与讨论
11
31 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
1
30 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团