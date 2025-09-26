斯洛伐克限制同性伴侣权益 紧缩变性法规

afp_tickers

2 分钟

（法新社布拉第斯拉瓦26日电） 斯洛伐克国会今天通过宪法修正案，限制同性伴侣权益并紧缩有关变更性别的法规。该修正案指出，国家法律优先于欧洲联盟（EU）法规。

总席次150席的斯洛伐克国会以90票同意、7票反对通过这项宪法修正案。民族主义色彩浓厚的总理费佐（Robert Fico）昨天形容说，这次表决是「修宪的历史性机会」。

费佐自2023年重返执政以来，常与欧盟意见不一致，他曾因限制公民权利，引发国内民众示威抗议。斯洛伐克同时是欧盟和北大西洋公约组织（NATO）成员。

斯洛伐克于1月底公告这项修宪案提案后，费佐强调以「我们祖先的传统、文化及精神层面的遗产」，建构一道「阻挡进步政治的宪法防线」并恢复「基本常识」。

提案指出，「只有男性和女性这2种性别，而且在出生时就确定」，呼应美国总统川普（Donald Trump）就职演说所提内容。川普今年1月20日发表就职演说，誓言将法律秩序带回社会，他宣布终止多元性别，并表示从当天起，美国政府的正式政策将只有2种性别：男性和女性。

提案还说，「除非有严肃的理由，否则根据日后即将写入法律的这个程序，不得变更性别」。该修正案只授权已婚夫妻收养小孩，极少数情况例外。

斯洛伐克宪法自2014年费佐首度执政并推动修宪以来，已明定婚姻为一男一女结合。根据该国宪法，斯洛伐克在「文化与伦理议题」上的「主权」应优先于欧盟法律。