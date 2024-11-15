斯里兰卡提前国会大选 新总统阵营大胜

afp_tickers

2 分钟

（法新社可伦坡15日电） 斯里兰卡昨天提前举行国会大选，总统迪桑纳亚克领导的左翼联盟取得压倒性胜利，先前引发经济危机而成为众矢之的的建制派政党遭到唾弃。迪桑纳亚克今天感谢选民的支持。

斯里兰卡两年前爆发财务危机，全国人民被迫深陷苦难之中。以马克思主义者自居的迪桑纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）承诺打击贪腐、追回遭窃占的国家资产，在9月的总统大选以横扫千军之姿胜出。

迪桑纳亚克领导的「国家人民力量」（National People’s Power, NPP）联盟在225席国会中狂拿超过2/3席次的159席，选举结果证明他提前改选国会，让民意成为施政后盾的决定睿智。

他在X平台发文说：「谢谢投票支持复兴的所有人。」

执政联盟得票率61.5%，在野领袖普瑞马达沙（Sajith Premadasa）领导的政党只有17.6%。

迪桑纳亚克领军的政党「人民解放阵线」就连在少数民族坦米尔人为核心的北部雅夫纳区（Jaffna）都拿到最高票，这是斯里兰卡1948年脱离英国而独立以来首见。

这场大选投票率估计不到70%，低于9月总统选举时的80%。