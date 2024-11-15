立足瑞士 报道世界
登录

斯里兰卡提前国会大选 新总统阵营大胜

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社可伦坡15日电） 斯里兰卡昨天提前举行国会大选，总统迪桑纳亚克领导的左翼联盟取得压倒性胜利，先前引发经济危机而成为众矢之的的建制派政党遭到唾弃。迪桑纳亚克今天感谢选民的支持。

斯里兰卡两年前爆发财务危机，全国人民被迫深陷苦难之中。以马克思主义者自居的迪桑纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）承诺打击贪腐、追回遭窃占的国家资产，在9月的总统大选以横扫千军之姿胜出。

迪桑纳亚克领导的「国家人民力量」（National People’s Power, NPP）联盟在225席国会中狂拿超过2/3席次的159席，选举结果证明他提前改选国会，让民意成为施政后盾的决定睿智。

他在X平台发文说：「谢谢投票支持复兴的所有人。」

执政联盟得票率61.5%，在野领袖普瑞马达沙（Sajith Premadasa）领导的政党只有17.6%。

迪桑纳亚克领军的政党「人民解放阵线」就连在少数民族坦米尔人为核心的北部雅夫纳区（Jaffna）都拿到最高票，这是斯里兰卡1948年脱离英国而独立以来首见。

这场大选投票率估计不到70%，低于9月总统选举时的80%。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

如今，瑞士和美国可以相互学习什么？

社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。

参与讨论
105
81 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 马修·艾伦

如何避免人工智能被强国和大公司垄断？

人工智能有可能解决世界上的许多问题，从抗击疾病到改善气候政策。但最富裕的国家和最强大的科技公司可能会试图垄断这些好处。

参与讨论
14
11 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 埃米莉·里达

亲爱的海外瑞士人，请问您的外籍配偶在申请瑞士国籍时遇到过哪些困难？

海外瑞士移民的外籍伴侣在结婚几年后可以申请瑞士国籍。但申请瑞士国籍需要满足很多条件并提交相关文件。

参与讨论
10
25 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团