斯里兰卡9/21举行总统大选 2年前动乱后首度投票

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（法新社可伦坡26日电） 南亚岛国斯里兰卡的选举委员会今天宣布，将于9月21日举行总统大选。这将是斯里兰卡自2022年因空前经济危机而爆发动乱、导致前总统逃亡海外后，首度由全民选出新总统。

现年75岁的斯里兰卡现任总统威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）已登记为独立候选人。他在前总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）逃到海外并请辞后先是担任代理总统，同年再由国会选出成为总统。

斯里兰卡2022年爆发债务违约，全国数月粮食、燃料和药品短缺，引发民众上街抗议，并在气氛最激昂时闯入拉贾帕克萨的总统府。今年9月大选将是这场动乱以来首度检验民意。

斯里兰卡2022年落入史上最严重经济衰退，国内生产毛额（GDP）萎缩达7.8%。如今经济已走出谷底，通货膨胀率也已由危机最严重时的70%顶峰降回正常水准。威克瑞米辛赫去年并与国际货币基金（IMF）达成29亿美元（约新台币951亿元）纾困金协议。

在斯里兰卡选委会宣布的5周竞选期间，经济议题预料会是主要焦点。威克瑞米辛赫将面临至少2位竞选对手主打反对他的政府为满足IMF纾困条件而采取的撙节措施。

威克瑞米辛赫为了平衡财政收支所实施的加税和取消丰厚电费补助等政策，令民众大为不满。斯里兰卡在野政党已承诺将重新谈判IMF纾困案条件。

尽管斯里兰卡经济危机高峰时的数月物资短缺如今已成遥远记忆，但许多民众表示，威克瑞米辛赫的撙节措施使得他们难以�b口。

目前为止威克瑞米辛赫的主要对手是现年57岁的普瑞马达沙（Sajith Premadasa），他曾是威克瑞米辛赫同党盟友，如今则是反对派领袖。另有左派政党提名的现年55岁党魁迪桑纳亚奇（Anura Kumara Dissanayake）出马角逐总统大位。

普瑞马达沙矢言继续进行经济改革及IMF的纾困方案，但他承诺降低威克瑞米辛赫实施的加税，以缓和民众受到的财务冲击。曾任农业部长的迪桑纳亚奇政见则包括反对国有企业私有化。