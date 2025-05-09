新任教宗名号良十四世 隐含社会关怀深意

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（法新社梵蒂冈8日电） 部分专家表示，美国籍枢机主教普瑞弗斯特（Robert Francis Prevost）决定以「良十四世」（Leo XIV）为教宗名号，隐含他有意对个人教宗职责赋予「社会关怀」作风的深意。 一般来说，当选教宗后很快就要选择正式名号，随后移驾圣伯多禄大教堂（St. Peter’s Basilica）的阳台上向世人亮相。

名号的选择通常体现对前教宗的敬佩，同时可以象徵对过去的延续或决裂，并且暗示天主教会新领袖是进步派或传统派。

梵蒂冈专家艾伦（John Allen）在一本有关遴选新教宗的枢密会议（conclave）书籍中表示：「名号的选择可以成为新教宗第一个表态有意成为何种教宗的讯号。」

教廷发言人布鲁尼（Matteo Bruni）今天告诉媒体，普瑞弗斯特选择的教宗名号「明显意指教会社会训导」。

前教宗良十三世（Leo XIII）在1879年至1903年任职，曾坚定捍卫劳工权益，最为人所知的是在通谕中谴责「工商业集中在少数人手中…少数富豪和财阀，从而对无数无产阶级施加近乎奴役般的枷锁」。

梵蒂冈专家暨作家马比耶（Francois Mabille）表示，他是专注于社会训导的教宗，1891年发布的「新事」（Rerum novarum）通谕带有明显的社会关怀特徵。

他说：「当时在1891年，问题是社会正义，攸关劳工的问题。」

良十四世的名号选择显示「这个主题将再次被提起，不仅与过度全球化有关，也与人工智慧等更广泛的社会议题有关」。

这个名号也可被解读为向生前关怀弱势的已故教宗方济各（Pope Francis）致敬。