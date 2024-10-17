新任日相石破茂向靖国神社供奉供品 拟不参拜

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（法新社东京17日电） 日本新任首相石破茂今天在靖国神社的秋季例大祭期间供奉供品。靖国神社因为合祀二次大战的甲级战犯，长期以来一直引发邻国的不满。

石破茂今天供奉当作供品的盆栽，并附上写有「内阁总理大臣 石破茂」的木牌。此外，福冈厚生劳动大臣也供奉同样供品。

靖国神社位于东京，供奉250万名战争亡灵，其中大多为日本人，但也供奉多名二战甲级战犯，因此备受争议，只要日本首相或内阁阁员前往参拜，就会引发中国与韩国强烈反弹。

相关人士透露，石破茂就任首相前未曾供奉过这种盆栽，这次预计不会参拜靖国神社，并依循前首相岸田文雄、菅义伟等人任内的做法。

靖国神社4月和10月的例大祭被视为靖国神社的重要祭祀活动，岸田文雄与菅义伟担任首相期间同样未在例大祭时参拜，而是供奉供品。

安倍晋三是前一次参拜靖国神社的在任首相，他2013年12月任内前往参拜之后激怒北京当局以及首尔当局，并受到美国总统欧巴马政府用「失望」表达严厉批评后，任内就没有再以首相身分参拜过靖国神社。

中国外交部发言人毛宁今天在例行记者会表示，「靖国神社是日本军国主义对外发动侵略战争的精神工具和象徵，供奉有对侵略战争负有严重罪责的14名甲级战犯」。

她也表示，我们敦促日方正视并反省侵略历史，在靖国神社等历史问题上谨言慎行，彻底与军国主义切割，坚持走和平发展道路，以实际行动取信亚洲邻国和国际社会。