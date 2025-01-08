新加坡防诈法授权警方控制受骗者银行帐户

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（法新社新加坡7日电） 新加坡今天通过新法律，赋予警方前所未有的权力，即若有证据显示某位民众正在遭到诈骗，警方有权冻结此人的银行帐户，暂停交易活动。

据信新加坡今天通过的「防诈骗保障法案」（Protection from Scams Bill），是世上第一个这类法律。

根据该法，若有确凿证据显示，某人即将从银行帐户汇款给诈骗者，即使是自愿行为，新加坡警方以及负责调查白领犯罪的商业事务局有权勒令暂停此人的银行交易活动。

这项法律规定，被发出限制令的人，其银行帐户、ATM功能和信用额度将遭暂停使用，不过仍可提领日常生活费。

新加坡内政部长孙雪玲告诉国会议员，此法旨在「为警方争取更多时间，接触并说服民众他是受到诈骗，包括寻求其家人提供协助」。

限制令发布时间最长为30天，最多可展延5次。

孙雪玲特意指出长者受骗或爱情诈骗的案例，例如曾有64岁年长女性被所谓的情人骗走40万新币（约新台币963万元）。

孙雪玲表示，现存防诈措施不足，去年1月至9月「自行转帐」在所有诈骗通报中占86%，占总损失金额94%。

她告诉国会议员「诈骗状况仍令人非常担忧」，并引述国会数据谈到，和2023年相比，2024年诈骗案数量恐提高10%，损失金额增加40%。