新喀里多尼亚国际机场将重新开放 宵禁缩短

afp_tickers

2 分钟

（法新社新喀里多尼亚首府努美阿16日电） 法属新喀里多尼亚高级专员公署表示，上月因连串致命暴动而关闭的国际机场，明天将重新开放，宵禁时间也会缩短。

高级专员公署今天表示，已决定重新开放机场，且「从周一（17日）起，宵禁延至晚间8时（原本是从下午6时）开始」。

新喀里多尼亚宣布投票改革，允许居住新喀里多尼亚长达10年的法国居民参与省级选举，引发独派不满，5月13日爆发暴动之后，当局宣布实施关闭机场与宵禁等措施。

新喀里多尼亚的原住民卡纳克族担心此举会稀释他们的选票，使得最终赢得独立的希望遥不可及。

路障、与警察的小冲突和抢劫造成9人死亡、数以百计人受伤，并造成数以亿计欧元的损失。

高级专员公署表示，拉东突塔国际机场（La Tontouta International Airport）与首府努美阿（Noumea）间一条先前遭示威者封路的高速公路重新开放，拉东突塔国际机场航班才得以全面恢复。

先前拉东突塔国际机场仅起降少数特殊豁免的航班。

与此同时，高级专员公署补充说，「鉴于情势改善，也为了让生活逐步恢复正常」，每天持续到上午6时的宵禁时间也有缩短。

法国总统马克宏12日宣布，由于国会提前选举，将「暂停」引发新喀里多尼亚暴乱的投票改革。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）