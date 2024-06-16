立足瑞士 报道世界
登录

新喀里多尼亚国际机场将重新开放 宵禁缩短

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社新喀里多尼亚首府努美阿16日电） 法属新喀里多尼亚高级专员公署表示，上月因连串致命暴动而关闭的国际机场，明天将重新开放，宵禁时间也会缩短。

高级专员公署今天表示，已决定重新开放机场，且「从周一（17日）起，宵禁延至晚间8时（原本是从下午6时）开始」。

新喀里多尼亚宣布投票改革，允许居住新喀里多尼亚长达10年的法国居民参与省级选举，引发独派不满，5月13日爆发暴动之后，当局宣布实施关闭机场与宵禁等措施。

新喀里多尼亚的原住民卡纳克族担心此举会稀释他们的选票，使得最终赢得独立的希望遥不可及。

路障、与警察的小冲突和抢劫造成9人死亡、数以百计人受伤，并造成数以亿计欧元的损失。

高级专员公署表示，拉东突塔国际机场（La Tontouta International Airport）与首府努美阿（Noumea）间一条先前遭示威者封路的高速公路重新开放，拉东突塔国际机场航班才得以全面恢复。

先前拉东突塔国际机场仅起降少数特殊豁免的航班。

与此同时，高级专员公署补充说，「鉴于情势改善，也为了让生活逐步恢复正常」，每天持续到上午6时的宵禁时间也有缩短。

法国总统马克宏12日宣布，由于国会提前选举，将「暂停」引发新喀里多尼亚暴乱的投票改革。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞士6月9日全民投票：怎样才能遏制医疗卫生费用的上涨？

关于6月9日瑞士全民投票中的两项遏制卫生医疗费用的全民动议，你有什么看法？我们很想知道你对此的想法。

参与讨论
67
69 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

你怎样对待身边的假新闻？

你所在的国家有哪些打击假新闻的措施？在遇到假新闻或虚假信息时，你怎么识别，并会怎么做？

参与讨论
11
31 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
1
29 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团