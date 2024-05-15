新喀里多尼亚宪法改革引发暴乱 130多人被捕

2 分钟

（法新社努美阿15日报导）法属新喀里多尼亚政府今天表示，法国通过了激怒独立势力的宪法改革，新喀里多尼亚（New Caledonia）发生暴力抗议，已有130多人被捕。

反对改革的抗议是在13日晚间演变成暴力活动，安全部队遭枪击，车辆被纵火，商店被抢劫，这是法国海外领土自20世纪80年代以来最严重的动乱。

作为回应，当局部署了大批安全部队，实施宵禁，禁止公众集会，并关闭了主要机场。

法国驻新喀里多尼亚高级专员公署今天凌晨在一份声明中表示：「已有130多人被捕，数十名动乱者被拘留，并将被带上法庭。」

高级专员公署称「严重的公共骚乱」仍在持续，并对大规模抢劫和焚烧企业和公共财产（包括学校）的行为表示谴责。

它补充说，学校将持续停课，直至另行通知，主要机场也将关闭商业航班。

法国议员就一项悠关新喀里多尼亚的宪法改革案进行辩论，该法案将增加在该地区省级选举中的人数，批评者担心这项变化可能会使原住民边缘化，经过漫长且时而紧张的辩论后，巴黎国民议会以351票对153票通过这项改革。

随后，法国总统马克宏呼吁各方保持冷静。他在写给新喀里多尼亚代表的信中，他敦促「明确谴责这些暴力行为并保持冷静，以恢复有关喀里多尼亚未来的讨论。」