新喀里多尼亚暴动升至6死 法军飞抵致力恢复秩序

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（法新社新喀里多尼亚首都努美阿18日电） 法属太平洋群岛新喀里多尼亚历经5晚暴动后，今天又有1人被杀、2人受伤，死亡人数增至6人，从法国抵达的维安人员试图恢复当地秩序。

数以百计全副武装的法国军人及员警今天在新喀里多尼亚（New Caledonia）首都努美阿（Noumea）巡逻，街道满布瓦砾碎片。

法新记者在努美阿的马根塔区（Magenta）看到烧毁的车辆和建筑，一群镇暴警察试图让政府重新控制局势。

居民通报在夜间听到枪声、直升机旋翼轰鸣和「大爆炸」声响，后者似乎是瓦斯罐在起火建筑物内爆炸。

42岁的埃兰（Helene）和邻居已在临时路障驻守好几天，他们每2到3个小时换班一次，等待数以百计的法国维安人员从法国飞越1万7000公里到此来执行命令。

她说：「直升机和军机降落的声音，对我们来说非常悦耳。」

这座生活步调通常十分缓慢的滨海城市已陷入动乱近一周。最近一起死亡案件发生在新喀里多尼亚北部，根据一名知情人士，死者及其中一名伤者是父子，他们当时正试图穿越暴动者竖立的路障。

官员表示，先前有2名宪兵遭杀害，一人头部中弹，另一人则被友军误杀。另外还有3人丧命，皆为原住民卡纳克（Kanaks）族人，分别为17岁青少年及20岁、36岁男子。

发生暴动被归咎于经济不景气、社会局势紧张，主因尤其在于大多为原住民的支持独立人士与巴黎当局之间爆发政治冲突。