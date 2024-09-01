新喀里多尼亚涉暴动独派人士 多党联盟提名为领袖

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（法新社法国库马克31日电） 太平洋法属新喀里多尼亚发生致命暴动迄今已3个多月，当地支持独立的一个多党联盟已提名知名反对派领袖泰因为领导人，他目前被关押于法国本土。

法新社报导，自认是「政治犯」的泰因（Christian Tein）和另外6人被控跟5月在新喀里多尼亚策划致命暴动的组织有关，他们于6月被送往法国本土接受羁押。新喀里多尼亚发生暴乱迄今，已经有11人丧命。

泰因今天被提名为「卡纳克社会主义民族解放阵线」（FLNKS）领袖，这可能会使结束当地危机的行动变得更加复杂。

新喀里多尼亚先前宣布投票改革，允许居住当地10年的法国居民参与省级选举，引发独派不满，5月13日便发生暴动。当地原住民卡纳克族（Kanaks）担忧，此举可能导致他们永远都是政治上的少数族群，并阻碍他们的独立计画。

组成FLNKS的4个政党之一、大洋洲民主联盟（RDO）领袖胡穆尼（Laurie Humuni）指出，泰因获提名是对于他在独立运动中领导所属政党的认可。

目前尚不清楚FLNKS联盟的另外两个政党是否支持提名泰因出任领导人，他们拒绝参加近期的联盟会议，还表示不会支持FLNKS的任何提议。

该联盟日前声称他们愿意重启谈判，以结束新喀里多尼亚的示威活动，但前提是当地反独立政党需被排除在谈判之外。

法国驻太平洋大使8月29日在太平洋岛国论坛（Pacific Islands Forum）说，法国已跟太平洋岛国领袖达成协议，同意真相调查团前往陷入动乱的新喀里多尼亚，但调查团前往当地的日期尚未敲定。