新德里空气污染达世卫建议值16倍以上 浓霾遮天

afp_tickers

2 分钟

（法新社新德里20日电） 印度首都新德里今天被浓厚的有毒雾霾笼罩，空气污染程度飙升至世界卫生组织（WHO）建议每日上限的16倍以上。

新德里及其庞大的都会区拥有超过3000万人口，经常被列为全球污染最严重的首都之一，每年冬天，刺鼻的烟雾都会覆盖整片天际线。

较冷的空气将污染物困在靠近地面的地方，这些污染物混合了焚烧农作物、工厂废气和拥挤交通的排放，形成致命的空污。

此外，因庆祝印度最重要的节庆之一排灯节（Diwali），连日施放烟火，污染亦随之飙升，并在今晚达到高峰。 最高法院本月放宽排灯节施放烟火的全面禁令，允许民众使用污染较少的「绿色烟火」，以减少细悬浮微粒排放。过去几年，这项禁令执行不力。 根据瑞士空气品质监测平台IQAir，新德里部分地区今天PM2.5浓度达248微克/立方公尺。PM2.5是可能致癌且小到足以进入血液的细悬浮微粒。

印度政府的空气品质管理委员会（Commission of Air Quality Management）表示，预计未来几天空气品质将进一步恶化。 该委员会也实施一系列旨在遏制污染的措施，其中包括要求当局确保稳定供电，以减少柴油发电机的使用。 市政府当局也表示，他们将在本月首次在新德里试行飞机人工降雨，即透过向云层施放盐或其他化学物质，藉由诱发降雨来净化空气。