新教宗取名学问多 综观历史典故趣闻与禁忌

4 分钟

（法新社梵蒂冈6日电） 从庇护（Pius）到克莱孟（Clement），从希拉略（Hilarius）到辛普利修（Simplicius），几个世纪以来，罗马天主教历任教宗的称号总是与其光辉或黯淡的治世密不可分。

枢机主教秘密会议明天登场，接替已故教宗方济各（Pope Francis）的继任教宗也将选择教宗名号，并以拉丁文向世人宣布。

选择新名号的传统可以追溯至西元6世纪，当时一名平凡的教士墨丘利（Mercurius）被选为教宗，不过他觉得不应保留自己的异教名字，因而将自己命名为若望（John）。

2013年，阿根廷籍的伯格里奥（Jorge Bergoglio）成为首位选择「方济各」（Francis）为名的教宗，以纪念13世纪舍弃财富、一生奉献给穷人的神秘主义者阿西西的圣方济各（Saint Francis of Assisi）。

部分名号虽与和平或神学的光辉有关，其他名号则带有争议性联想。

1294年，一位隐士在出于非自愿的情况下被选为教宗，又在5个月后辞去教宗一职，此后便没有再出现过以策肋定（Celestine）为名的教宗。

尽管早期教宗名号包括匝加利亚（Zachary）、亚狄达笃（Adeodatus）或维笃（Victor）等，但自16世纪起，教宗名多集中于几个固定选项，例如克莱孟、额我略（Gregory）、庇护、保禄（Paul）及本笃（Benedict），也可能采复合式命名。

若望保禄一世（John Paul I）1978年首度结合两位教宗名，以向在梵蒂冈第二届大公会议（Second Vatican Council）期间领导罗马天主教教会的两位领袖致敬。

而「庇护」这个名字虽看似带有正面联想，然而最后一位采用这个名字的教宗庇护十二世（Pius XII）却挨批在二次世界大战时犹太人遭纳粹大屠杀期间保持沉默，遭部分人士痛斥「希特勒的教宗」。

额我略与亚历山大这两个名字也有着负面联想。1073年当选的额我略七世（Gregory VII）被指涉通灵术，甚至以钉床折磨异己，而出身富裕波嘉（Borgia）家族的以在宗座宫内举办狂欢宴会闻名。

史上最荒诞的教宗之一是9世纪的斯德望七世（Stephen VII）。他痛恨前任福慕（Formosus），竟挖出福慕腐烂的遗体、为他穿上教宗袍后公开审判，指控他非法出任教宗。

而选择伯多禄二世（Peter II）作为教宗称号的人，肯定勇气过人。出于对教会首任教宗的敬意，伯多禄这个名字被视为禁用；此外，根据一位12世纪圣人所传的预言，下一位名为伯多禄的教宗将带来罗马的毁灭，并引发世界末日。