施凯尔与马克宏密切合作 英法关系升温

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（法新社伦敦16日电） 知情人士和分析家今天说，川普推动第2个总统任期施政引发动荡不安之际，英国首相施凯尔和法国总统马克宏联手领导欧洲对乌克兰的支持，凸显英法关系的升温。

2016年公投结果令人震惊后，在英国脱离欧洲联盟（EU）的激烈谈判中，英法这两个英吉利海峡（English Channel）两岸的邻国关系急剧恶化。

施凯尔（Keir Starmer）去年7月上任后矢言工党将「重启」英国与欧洲盟友的关系，川普重返白宫并颠覆美国外交政策之后，他更是积极朝这方向努力。

一名不具名唐宁街消息人士表示：「施凯尔上任之前，就优先考虑与马克宏（Emmanuel Macron）总统建立牢固的关系。」

「很明显，他们关系好、技能互补，彼此尊重，这种在当前划时代挑战之前建立的尊重，现在十分宝贵。」

川普上月邀请俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin），单方面与俄国谈判如何结束乌克兰战争、从而让蒲亭摆脱了外交孤立之后，那样的挑战更是显而易见。

现年62岁的施凯尔和47岁的马克宏迅速联手，寻求确保结束这场3年战争的任何协议，都能尊重乌克兰和欧洲的安全，而这也是他们持续共同追求的目标。

两人已召集欧洲领导人和其他盟友参加在巴黎和伦敦举行的峰会，试图组成「志愿者联盟」（coalition of the willing），来保卫任何的乌克兰最终停火。

施凯尔和马克宏表示，他们准备在美国的支持下向乌克兰部署军队，以吓阻蒲亭违反停战协议。

他们试图说服其他国家也这样做，或透过后勤和监控等不同类型的支援提供协助。