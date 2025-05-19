施凯尔主持脱欧后首次英欧峰会 确立安全伙伴关系

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（法新社伦敦19日电） 英国首相施凯尔（Keir Starmer）今天主持与欧盟领袖具里程碑意义的峰会，推动英国在脱欧5年后建立与欧盟更紧密关系。

这场在伦敦的英欧峰会，预料将是施凯尔备受瞩目「重设」对欧关系以来所交出的第一份成绩单；自英国脱欧以来，双方关系一直难谓和睦。

英相官邸17日宣布施凯尔届时将与有27个成员的欧盟达成一项「强化、前瞻性伙伴关系」协议。施凯尔表示，协议「将有益英国就业、民生支出以及国境安全」。

各项谈判正紧锣密鼓，盼解决长期存在的争议问题，包括渔权和一项青年流动计画；谈判代表们对双方至少能签下国防和安全伙伴协议表示乐观。

双方能签下国防与安全伙伴协议，将彰显英国于2020年1月退出欧盟后，双方翻过关系不睦旧页进入新篇章。

不愿具名的一位欧洲外交官说：「还有些细节问题需要解决，但情况相当乐观，我们将会实现目标。英国方面确实有意愿，在经济问题上与欧盟走更近。」

去年7月大选击败保守党上任的施凯尔，盼与欧盟建立一个较保守党艰难谈成脱欧协议更为深入的英欧关系。

若双方谈判人员能顺利排除最后障碍签下「安全与国防伙伴」协议，会是施凯尔19日与欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）、欧盟理事会主席柯斯塔（Antonio Costa）、外交与安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）等人会谈的最大亮点。

这场峰会时值英、欧竞相再武装，以应对当前面临俄国威胁与担忧美国总统川普恐不再协助防卫欧洲等局势。

英欧这项国防与安全伙伴协议，预计将使双方安全对话更趋常态化，并可能促成英国参与欧洲军事任务，未来也有机会全面参与欧盟正在筹建的1500亿欧元（约1670亿美元）国防基金。

但大部分细节可能得要之后才能确定，例如让英国政府及英国国防工业能参与欧盟相关计画而不受拘束，都需进一步共识。

英国本就与北约中的23个欧盟成员国有密切的国防联系，因此国防与安全伙伴关系一直被视为此次英欧峰会中最容易达成的协议。