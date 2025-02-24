施凯尔政府投资2亿英镑 助苏格兰炼油厂转型

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（法新社伦敦23日电） 英国政府今天宣布，将对预计今年关闭的格兰茅斯炼油厂投资2亿英镑（约新台币83亿元），以推动产业转型并促进该工业基地的未来发展。这是苏格兰唯一的一座炼油厂。

英国首相施凯尔（Keir Starmer）表示，政府将在位于苏格兰中部的格兰茅斯（Grangemouth）投资「新机会」，以「确保这个工业基地的长久未来」。

格兰茅斯炼油厂的所有者Petroineos于2023年决定，要将这座英国历史最悠久的炼油厂改建为进口码头，理由是燃料产品需求减少。此次关闭将造成400多人失业。

施凯尔宣布，公有绿色能源基金「国家财富基金」（National Wealth Fund）将投资2亿英镑，希望鼓励民间投资再生能源，并推动英国在2050年底前实现净零的目标。

施凯尔在格拉斯哥（Glasgow）的苏格兰工党（Scottish Labour Party）大会上表示：「我们将支持这个象徵苏格兰工业辉煌的地方。」苏格兰工党为英国工党（Labour Party）的分支。

去年赢得选举的施凯尔承诺要推动洁净能源发展，他表示，这个地点「拥有巨大的复兴潜力」，举例来说，未来可以发展生质燃料或氢能源。

根据一项声明，英国政府也宣布提供人才转型培训资金，并将为格兰茅斯寻求「可行的低碳工业未来」。

施凯尔指出，向再生能源转型「必须务实管理」，并补充说，「我们水域中的石油和天然气也对我们的安全十分重要」。

施凯尔表示，「石油与天然气在接下来几十年仍是苏格兰未来的一部分」，不过他的工党政府已计划禁止在北海（North Sea）进行新的石油与天然气探勘。

英国两大工会之一「联合工会」（Unite）长期以来反对关闭这座炼油厂，因此对此声明表示欢迎，认为这是「朝正确方向迈进的一步」。

英国与苏格兰政府去年已承诺提供1亿英镑，透过「投资当地能源专案」，在格兰茅斯地区创造就业机会。

英国去年关闭了最后一座燃煤电厂，此举对英国努力汰除化石燃料的过程具有里程碑意义。该国政府也计划在2030年底前停止销售汽、柴油车。

然而，有些人担心，像苏格兰这样的石油产地，很难在保护化石燃料产业工人的同时转向再生能源。