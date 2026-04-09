施压真主党 以色列总理命内阁与黎巴嫩政府谈判

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（法新社耶路撒冷9日电） 以色列总理尼坦雅胡今天命令其部长寻求与黎巴嫩直接谈判，施压让伊朗支持的黎巴嫩武装组织真主党解除武装。以色列持续打击黎巴嫩，令人担忧脆弱的美国伊朗停火协议瓦解。

黎巴嫩卫生部今天表示，以色列昨天对黎巴嫩各地的空袭，初步统计已造成303人丧生、1150人受伤。以色列军方今天则再对黎巴嫩首都贝鲁特南郊发布新的撤离令。

真主党（Hezbollah）则表示，为了回应以色列破坏停火协议，他们已朝对方发射火箭，今天并在黎巴嫩南部的宾特吉贝尔（Bint Jbeil）与以色列部队近身格斗。

根据以色列总理办公室今天发布的声明，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，鉴于黎巴嫩政府一再请求，他已下令内阁与其展开直接谈判，聚焦在解除真主党武装及确立双边和平；但他未提议立即暂停轰炸。

以色列和美国皆坚称，黎巴嫩境内战斗不在他们与伊朗的停火协议范围内。但伊朗国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）警告，德黑兰视黎巴嫩为「停火不可分割的一部分」。

伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）也表示，以色列对黎巴嫩的打击，令德黑兰原定本周末在巴基斯坦与美方特使的谈判变得「毫无意义」。

尼坦雅胡则在社群媒体平台发文说：「我们正继续以强大、精确且坚定的力量打击真主党。我们的讯息很明确：任何人对以色列平民采取不利行动，我们都将予以打击。我们会继续在必要时袭击真主党。」