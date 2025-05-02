无国界记者：川普执政美新闻自由恶化情况堪忧

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（法新社巴黎2日电） 媒体权利团体「无国界记者组织」今天示警说，美国总统川普第2任期下，美国「新闻自由恶化情况令人忧心」，且全球各地独立记者的艰难处境来到「前所未见」程度。

法新社报导，总部设在法国巴黎的无国界记者组织（RSF）过去23年来持续对新闻自由情况进行追踪。该组织表示，其主要指数已跌到开始记录以来的最低点。

无国界记者组织针对全球新闻自由进行的年度评比作成如此结论：世界上半数国家新闻工作环境低劣，为这项指数历来首见，仅有不到1/4国家状况尚可。

无国界记者组织编辑主任波坎德（Anne Bocande）强调，根据事实进行报导的做法因经济压力而遭到削弱，财务困境导致许多独立新闻机构被迫关闭。

根据该组织，线上广告开支持续走升，去年达到2473亿美元。尽管如此，脸书（Facebook）、谷歌（Google）、亚马逊（Amazon）等网路巨擘在其中所占比重与日俱增，而非媒体公司。

无国界记者组织同时强调，川普对美国之音（Voice of America）、自由欧洲电台（Radio Free Europe）等国家支持的广电媒体，以及对资助海外媒体的美国对外发展援助分别大砍财务支持，使情况为之恶化。

美国在无国界记者组织「世界新闻自由指数」（World Press Freedom Index）去年的排名已滑落10名，今年又掉2名而来到第57名，落居曾饱受战祸的西非国家狮子山共和国之后。