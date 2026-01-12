无视枪杀民众引公愤 川普将派更多干员赴明尼阿波利斯

（法新社明尼阿波利斯11日电） 美国国土安全部长诺姆（Kristi Noem）今表示，将派数百名联邦执法人员前往明尼阿波利斯市，全然不理会民主党籍市长要求联邦干员撤离。日前海关暨移民执法局干员在当地开枪击毙一名女性抗议者引起哗然。

诺姆在多个电视访谈中为开枪干员辩护，称其在射杀37岁女子古德（Renee Nicole Good）时是依法执行职务。古德之死在全美各地激起新一波针对美国总统川普强硬移民政策的抗议行动。

诺姆重申，她认为古德7日在中西部明尼苏达州最大城明尼阿波利斯的行为构成「国内恐怖主义」，并表示干员是在自卫情况开枪。

包括明尼苏达州州长华兹（Tim Walz）和明尼阿波利斯市长佛雷（Jacob Frey）在内多名重量级民主党人强烈反驳诺姆与川普政府人员说法。他们指出，网路疯传的现场影像显示，古德的车辆正慢速转离对方，未对干员生命造成威胁。

当CNN一再追问，为何能在调查刚展开时就下定论时，诺姆坚称她和政府的立场正确。

她说：「为什么我们要在维护人民安全的总统面前争辩？」

诺姆另在保守派的福斯新闻网（Fox News）受访时表示，近日还会有数百名警力抵达，以确保移民官员「能在明尼阿波利斯市安全执勤」。

她并在Sunday Morning Futures节目中强调，若有抗议者「对执法人员发动暴力，或妨碍我们的行动，那是犯罪行为，我们会依法追究责任」。