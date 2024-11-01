日本共享书架替书店寻觅出路 反转传统销售手法

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（法新社东京1日电） 日本实体书店数量减少之际，有人发想出行销方式不同于传统的实体书店，用户只要向业者缴交租金，就可以使用店家的书架陈列欲贩售的书籍。 这种书店的推广者认为，此方法不仅能让 民众回味阅览实体书籍的乐趣，也提供读者更多样的选择，而非受限于网路演算法推荐的书籍。 东京都千代田区神田神保町以拥有许多书店闻名，现年40岁的今村翔吾今年4月在当地开了一间这种类型的书店，他笑称：「在这边你会找到一些书，并让你好奇世界上谁会买这种东西。」

这间店的一位顾客开心说：「我正拿着一本有关起司的图文书。」

今村告诉法新社：「一般书店根据销售数据来卖受欢迎的书籍，同时排除销量不佳的书。」他除了是书店业者，另外一个身分是作家，并曾获得日本第166届直木赏（直木奖）。 今村的目标是重振书店，「我们无视这些原则，换句话说就是忽视资本主义」。 这间书店仅有53平方公尺大，里面摆放多个书架，贩售新书及二手书，涉及领域包含商业策略、漫画及武术等等，类别相当广泛。 租客每月缴交4850至9350日圆的租金，就能使用店内的书架陈列欲出售的书籍。这些租客相当多元，小至个人与小型出版社，大至资讯科技公司或建设公司。 书店的59岁创意总监佐藤可士和表示，「每个书架柜位有如实体的社群媒体帐号，就像用户透过Instagram（IG）或脸书（Facebook）展现自我」。 今村的书店名为「本丸」，意思是日本城堡的中心。他目前仅在东京开设共享书架的书店，但希望未来能把这种店铺拓展到书店凋零的地区。