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日本农林水产大臣发言惹议 请辞获准

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（法新社东京21日电） 日本正面临米价飙涨之际，农林水产大臣江藤拓日前说「我没买过米」引起公众愤怒，今天请辞获准。

江藤拓18日于执政党自民党佐贺县连（相当于地方党部）在佐贺市内召开的「政经讲座」上受邀演讲时说：「我没买过米。坦白说，我支持者送我很多米，多到可以卖的程度，就在我家的食品储藏室中」。

江藤拓言论一出后，遭挨轰未能苦民所苦，尽管他后来致歉并撤回发言，但民怨仍高涨。昨晚传出首相石破茂将把江藤拓换下。今天上午，江藤拓向首相石破茂递出辞呈，获准请辞。这是石破政府第一位被换下的阁僚，首相石破茂也将被追究任命责任，对政权是一大打击。

石破茂大致上决定任命现年44岁的小泉进次郎继任农林水产大臣。石破茂任用有担任过阁僚经验、熟知农政领域事务的小泉进次郎，目的在于重整体制，处理好平抑米价等课题。

小泉进次郎是众议院神奈川11区选出的众议员，当选6次。2009年小泉进次郎在众议院选举时，继承父亲、前首相小泉纯一郎的选举地盘出马参选，28岁首度当选。

小泉进次郎于2019年38岁那年，在安倍内阁首度被延揽入阁，担任环境大臣。菅义伟内阁时再度担任环境大臣。去年9月首度参加自民党总裁（主席）选举，虽未能进入决选投票，但第一轮投票时，获得的议员票75票，居最多，总得票数整体排第3名，存在感大。

小泉进次郎在石破政权上路时，被任用为自民党选举对策委员长，但后来众议员大选自民党失利，负起败选责任，辞去自民党选举对策委员长一职。

日本5个在野党的国会对策委员长（类似党鞭）昨天举行会谈，一致同意要求首相石破茂换下农林水产大臣江藤拓。如果首相不回应，将考虑对农林水产大臣提出不信任决议案。

有关江藤拓「没买过米」的发言，首相石破茂昨天在众议院本会议（院会）上致歉表示，「在米价飙涨之际，对消费者与生产者（农家）双方都有欠思虑，极为不恰当」。

石破茂原本想让江藤拓持续担任农林水产大臣，尽全力解决包括米价飙涨等诸多农政课题。但在野党正加强施压，要求更换江藤拓。

目前由自民党与公明党组成的执政联盟在众议院的席次未过半，是「少数执政党」，如果在野党联合提出不信任案，很可能通过。此外，人民对于米价问题高度关心，江藤拓的发言可能影响今年夏天的参议院选举，因此首相石破茂不得不换下江藤拓止损、减少负面效应。

目前日本超市的米价平均价格仍贵。政府释出储备米以后，米价仍持续维持去年同期的2倍。

江藤拓是众议院宫崎2区议员，连任8届，是农林派议员之一，在去年11月组成的第二次石破内阁出任农林水产大臣。

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