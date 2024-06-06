日本富士市设栅栏 阻游客攻占梦之大桥拍富士山

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（法新社东京6日电） 访日外国客为拍摄富士山不断出现脱序行为，除日前设置阻挡游客拍摄「便利商店加富士山」的黑布被挖了超过10个洞，为阻止游客擅闯车道，富士市的梦之大桥昨天也被装上栅栏。

日本各地都在面对日趋严重的「观光公害」问题，例如河口湖车站外一家便利商店近年成为游客拍摄富士山热门景点，富士河口湖町公所5月21日已设置阻挡拍摄的黑布。

富士河口湖町位于富士山北侧山脚，观光客脱序行为同样发生在富士山南侧山脚的富士市「富士山梦之大桥」附近。

变成外国观光客心目中热门拍摄景点的「富士山梦之大桥」，位于行经富士市的国道139号，尽管大桥旁有一处专供行人通行的天桥，但外国观光客为拍摄美景，有人直接走进大桥的车道内，甚至在桥中央的双向车道分隔区域停留取景。

这些游客毫不在意地闯入禁止进入的中央分隔区域拍照，甚至若无其事地穿越车道，为因应这种危险脱序行为，日本中央政府已在桥上设置长度约400公尺的「简易栅栏」。

中央政府设置的简易栅栏高度约80公分，上面也悬挂禁止进入看板。管理该处道路的静冈国道办公室表示，目前的栅栏是暂时性的，他们将在7月安装高度约1.8公尺的围栏来防止游客进入。