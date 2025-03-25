日本将补偿裤田岩2亿日圆 金额创刑事补偿史新纪录

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（法新社东京25日电） 日本静冈地方法院昨天裁定，将提供约2亿1700万日圆补偿，给曾是全球遭关押最久的死囚裤田岩。他的律师团宣称，这个金额写下日本刑事补偿史上最高额纪录。

目前89岁的裤田岩被控于1966年在静冈县杀害一家4口，一度在1980年被判死刑定谳。经过二度声请再审，静冈地方法院2014年同意再审，让裤田岩在被捕约48年后获释，成为全球遭关押最久的死囚。

静冈地院2024年9月26日做出判决，认定调查机关捏造证据，判决裤田岩无罪。由于检方不提出上诉，终告无罪定谳。

裤田岩的律师团针对他被不当关押47年7个月，于2025年1月请求国家补偿约2亿1700万日圆。日本刑事补偿法规定，因刑案遭关押的人若获判无罪，可向国家请求每天上限1万2500日圆的补偿金。

裤田岩的律师团今天宣布静冈地院昨天的裁定结果，将依照律师团请求，提供法定上限金额的刑事补偿。

裤田岩被拘留47年7个月，其中约33年是以死囚身分被关押。静冈地院表示：「（裤田岩）承受精神上与身体上极为巨大的痛苦。」

担任裤田岩律师团事务局长的律师小川秀世说：「这是搜查机关捏造证据的死刑案件，理所当然要获得最高额补偿金。」