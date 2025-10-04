The Swiss voice in the world since 1935

日本或迎首位女首相 高市早苗淡化极右翼色彩

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社东京4日电） 保守派候选人高市早苗今天在赢得日本执政的自民党党魁后，有望成为日本第一位女首相，她表示「我们已开创新时代」。

现年64岁的高市早苗以英国前首相柴契尔夫人为偶像。她坦言，眼前有无数难题等待解决，必须挽救自民党的低迷气势。

长期在日本执政的自民党，近年来支持度大幅下滑，愈来愈多民众转向包含反移民政党「参政党」在内的小党。

高市早苗是自民党内鲜明的保守派，但她在这次党魁选举过程中言辞收敛，刻意淡化极右翼色彩，也可望在本月中获国会批准，成为5年来日本第5位首相。

高市在第二轮决选赢得比她年轻20岁、形象亲民且立场较温和的小泉进次郎后，在自民党总部说：「我们携手开启了自民党的新时代。」

她说：「此刻我不是感到喜悦，而是意识到真正的挑战才正要开始。我深知我们必须齐心协力，一起面对和解决如山的工作。我们必须跨越世代齐心合作，一起重建自民党……每个人都得像马般负重前行。」这番话引起现场热烈掌声。

在经济政策上，高市过去支持积极的货币宽松与大规模财政支出，立场与导师、前首相安倍晋三如出一辙，也让她有「女版安倍」之称。

过去极右翼色彩浓厚的高市这次竞选期间立场有所收敛，常参拜靖国神社的她近来对中国的发言也显得较为温和。

高市来自自民党的传统保守派，在外界认为日本可望迎来女性领导人之际，却不敢对平权改善高度乐观。

东海大学政治与性别专家?由希（Yuki Tsuji）接受法新社访问时表示，高市「对女性权益或性别平等政策并不感兴趣」。

高市本人也强调：「我也会抛弃所谓工作与生活平衡的念头，就是要拚命、拚命、拚命工作。」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
10
46 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

在您生活的国家使用电子身份吗？ 您认为这有哪些优势，或您对此有何担心？

瑞士将针对《电子身份联邦法》举行全民投票，许多人担心使用电子身份证，会暴露个人数据和个人隐私。社会在进步，科技在发展，我们是应该捍卫个人权益，还是应该与时俱进？

参与讨论
32
38 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
27
24 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团