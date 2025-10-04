日本或迎首位女首相 高市早苗淡化极右翼色彩

（法新社东京4日电） 保守派候选人高市早苗今天在赢得日本执政的自民党党魁后，有望成为日本第一位女首相，她表示「我们已开创新时代」。

现年64岁的高市早苗以英国前首相柴契尔夫人为偶像。她坦言，眼前有无数难题等待解决，必须挽救自民党的低迷气势。

长期在日本执政的自民党，近年来支持度大幅下滑，愈来愈多民众转向包含反移民政党「参政党」在内的小党。

高市早苗是自民党内鲜明的保守派，但她在这次党魁选举过程中言辞收敛，刻意淡化极右翼色彩，也可望在本月中获国会批准，成为5年来日本第5位首相。

高市在第二轮决选赢得比她年轻20岁、形象亲民且立场较温和的小泉进次郎后，在自民党总部说：「我们携手开启了自民党的新时代。」

她说：「此刻我不是感到喜悦，而是意识到真正的挑战才正要开始。我深知我们必须齐心协力，一起面对和解决如山的工作。我们必须跨越世代齐心合作，一起重建自民党……每个人都得像马般负重前行。」这番话引起现场热烈掌声。

在经济政策上，高市过去支持积极的货币宽松与大规模财政支出，立场与导师、前首相安倍晋三如出一辙，也让她有「女版安倍」之称。

过去极右翼色彩浓厚的高市这次竞选期间立场有所收敛，常参拜靖国神社的她近来对中国的发言也显得较为温和。

高市来自自民党的传统保守派，在外界认为日本可望迎来女性领导人之际，却不敢对平权改善高度乐观。

东海大学政治与性别专家?由希（Yuki Tsuji）接受法新社访问时表示，高市「对女性权益或性别平等政策并不感兴趣」。

高市本人也强调：「我也会抛弃所谓工作与生活平衡的念头，就是要拚命、拚命、拚命工作。」