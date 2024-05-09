日本挂黑布阻拍富士山施工延宕 游客要拍还有机会

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（法新社东京9日电） 日本地方当局今天说，用来阻挡游客拍摄富士山的黑色布幕设置工程已经延宕。这也让游客还有几天时间可在一个热门打卡景点拍摄富士山。

日本河口湖车站外一家罗森（LAWSON）便利商店，近年成为游客拍摄富士山热门景点，但因游客的脱序行为导致当地居民不堪其扰，当地公所日前决定架起黑色布幕遮挡景色，以阻止人们在便利商店对面的人行道上拍摄富士山。

当地居民抱怨说，这些游客造成交通问题，而且为了在Instagram上发布白雪皑皑的富士山山顶完美照片，出现许多脱序行为。

遮挡富士山的黑色布幕原定上周设置完毕，之后延至5月中，但当地公所一名官员今天告诉法新社，在运送所需材料方面出现问题。

这名不愿透露姓名的官员说：「我们认为，我们应该可在5月20日或5月20日前后收到所需的部件。」

黑色布幕呈网状，高度约2.5公尺、宽度约20公尺，架起黑色布幕所需的立杆从5月初以来已就位。

罗森总公司5日发表声明，向「当地居民、商店顾客以及许多其他因这个热门打卡景点而感到不便和困扰的人深表歉意」。

罗森总公司说，已从「总公司派遣工作人员」，并加设多国语言版的「禁止横越马路」简易看板。

罗森总公司也在考虑部署保全人员。

前往日本的外国游客人数创下新高，3月的游客首度突破300万人。