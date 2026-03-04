日本统一教打输解散官司 将进入资产清算程序

afp_tickers

3 分钟

（法新社东京4日电） 日本高院今天支持东京地院下令解散「世界和平统一家庭联合会」（前统一教会）的裁决，并驳回教会方面的抗告。这个宗教团体在日本前首相安倍晋三遇刺后受到调查。

东京地方法院于去年3月对统一教会日本分部发布解散命令，称其对社会造成「前所未有的损害」。

日本任期最长的首相安倍晋三曾出席该教会相关团体活动，他2022年在辅选期间遭一名对教团心怀怨恨的男子山上彻也枪杀身亡。

山上今年1月被判处无期徒刑，其辩护团队主张，犯嫌是出于母亲对教会的盲目捐款，导致家庭破产。山上方面上月已经提出上诉。

安倍遇刺后的调查揭露，该教团与许多自民党议员关系密切，导致4名内阁大臣辞职。

此事促使日本政府文部科学省（文科省）于2023年向法院申请，要求依法解散该团体。而教会对此不服，向东京高等法院提出抗告。

教会仍可向最高法院提出抗告，若最高法院推翻裁定，解散程序将暂停，但若高院的裁定没被推翻，清算程序就会继续。然而，要推翻高院的裁定，需要以违宪为主的理由，因此教会面临困难的举证挑战。

之后，东京地院将选任「清算人」，在地院的监督下清算教会保有的资产。被认定为债权人的捐款受害者等人将获得偿还。剩余财产则依教会规章，交给后续团体或国库，之后教团将丧失宗教法人资格，正式解散。

东京地院的裁定指出，教会自1980年代起，在日本全国进行不法的捐款劝诱行为，造成前所未有的大规模受害，认定「行为恶质，明显损害公共福祉，解散是必要且无可避免的。」

提出抗告的教会在高院主张，已透过集体调解成立及设置受害补偿委员会，强调「正在努力解决问题」，并指出自2009年发表防止违法捐款劝诱的宣言后，已彻底防止类似行为，认为无需解散。

对此，日本政府方面则反驳，即使在宣言后，教会信徒仍持续进行违法捐款劝诱。