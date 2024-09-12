日本自民党总裁选举公告 9人参选创新纪录

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（法新社东京12日电） 日本执政党自民党总裁（党主席）选战今天公告，9人今天已经登记参选，其中包含前首相之子与欲挑战成为日本第一位女性首相的阁员等，这也写下候选人数新高的纪录。

自民党现任总裁、首相岸田文雄已宣布不寻求连任总裁。由于自民党目前在参议院及众议院掌握多数席次，新任总裁将在选后召开的临时国会，被指名为新任首相。

9名候选人为63岁经济安全保障担当大臣高市早苗、49岁前经济安全保障担当大臣小林鹰之、63岁内阁官房长官林芳正、43岁前环境大臣小泉进次郎、71岁外务大臣上川阳子、68岁的前内阁官房长官加藤胜信、61岁数位大臣河野太郎、67岁自民党前干事长石破茂、68岁自民党干事长茂木敏充。

自民党总裁选举第一轮投票总票数为734票，分别是「国会议员票」367票及「党员票」367票。「国会议员票」为1人1票，而「党员票」将按照比例方式（采用汉狄法，d’Hondt method）分配给各名候选人。

第一轮投票将在9月27日投开票，获得逾半票数的候选人将当选，但是若无人拿到过半数选票，第一轮投票的前两名候选人将晋级第二轮决选。

而第二轮决选投票中，取得414票（「国会议员」367票加上47都道府县连（地方党部）票的47票）的过半票数候选人将胜出。

报导分析，这次候选人为数众多，选战很有机会进入第二轮决选。此外，自民党也有意透过辩论政策，挽回因党内派阀的政治献金问题导致党声势低迷的状况。经济改革、党内改革等议题预料成为这次选举的主要议题。

岸田9月10日在党务会议就总裁选举表示，「期待（候选人）能引起国民对政治的共鸣，并展开激烈的论战」。

这次选战是自民党内除了麻生派之外，其余5个派阀均已决定解散后首度举行的总裁选举。选举将不会以派阀为单位行动，个人决定属意候选人的情形将增加，因此更难以预测选票流向。

被选出的新任自民党总裁，任期将到2027年9月，为期3年。