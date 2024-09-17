日本逾百岁人口达9.5万 连续54年创新高

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（法新社东京17日电） 日本政府厚生劳动省（简称厚劳省）今天公布，日本全国逾100岁的老年人口截至本月15日达9万5119人，比去年增加2980人之外，人数连续54年创新高。

厚劳省数据显示，逾100岁的老年人之中，女性为8万3958人，高达约9成；男性仅有1万1161人。而日本目前最年长的人瑞为住在兵库县芦屋市糸冈富子，她现年116岁，目前住在特别养护老人中心。

至于日本最高寿的男性则是住在静冈县磐田市的水野清隆。他现年110岁，尽管因病失明，但是喜欢关注运动赛事，乐于使用耳机聆听大相扑的电视转播。

根据厚劳省统计，日本全国平均每10万人中有76.49名超过百岁的人，依照地方来区分的话，岛根县达159.54人，已经连续12年稳居榜首；高知县154.2人排名第二，鹿儿岛县130.73人排名第三。�斡裣赜獍偎甑娜丝谧钌伲�有45.81人，已连续35年「敬陪末座」。

截至本月1日的数据，预计到了2025年3月31日为止的2024年度，包含旅居海外的日本人与住在日本的外国人等在内，日本共有4万7888人将达100岁，比2023年度增加781人，预料写下新纪录。

随着医疗的进步与长照发达等因素，日本社会持续长寿化，100岁以上的高龄者在1998年首次突破1万人，自2012年突破5万人以来，这个数字仍在持续成长。