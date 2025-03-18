日本首拆商用核反应炉 滨冈核电厂2号机开始拆除

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（法新社东京18日电） 日本静冈县御前崎市的滨冈核能发电厂1号机与2号机已迈入废炉阶段。营运商中部电力公司宣布，已开始拆除2号机的反应炉。这是日本国内开始拆除商用核电厂反应炉的首例。

核电厂1号机与2号机都是轻水反应炉，中部电力公司于2009年度启动这2个机组的除役作业，先前已取出核燃料，并拆卸涡轮等周边设备。

中部电力公司表示，昨天已开始拆除该厂2号机反应炉，并使用起重机吊起并移除反应炉压力容器顶盖，未来预计将使用大型切割器具来拆除压力容器、反应炉围阻体等。

中部电力计画在2035年度前完成拆除滨冈核电厂1号机与2号机的反应炉，并在2042年度完成废炉作业，其中包括拆除反应炉厂房等。

1号机与2号机拆除工事估计将分别耗费约379亿日圆（约新台币84.8亿元）与462亿日圆左右（约新台币103亿元）。

废炉作业估计将产生约2万公吨的金属和混凝土放射性废弃物，而目前仍不确定这些废弃物将如何处置。中部电力就此表示，「在敲定处置场所之前，会将废弃物安全存放在厂房内」。

世界核能协会（World Nuclear Association，WNA）指出，全球目前仅有约25座核子反应炉被完全拆除。