日本73名女性当选众议员 数量创新高但比例仍低

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（法新社东京28日电） 根据日本放送协会统计，昨天投开票的第50届日本众议院大选中有73名女性当选，创下史上新高，不过女性在全体当选人之中依旧是少数，占比不到16%。

本届众议院大选应选465席，包括单一选区289席及比例代表选区176席，共有1344人登记参选，这次众议院大选女性有314人参选，大幅改写2009年创下的229人最多纪录。

自民、公明两党组成的执政联盟在15日大选前的席次是279席（其中自民党247席、公明党32席），大选结果未能取得过半席次。最大在野党立宪民主党从选前的98席大幅增加，在野党及无党派总计取得250席。

这次选战中女性当选人数比前一次2021年众议院大选的45人增加28人，也大幅超越2009年最多纪录的54人。

现任日相石破茂率领的内阁共有20人，其中仅有2名女性阁员。

鼓励日本年轻人参与政治的团体No Youth No Japan负责人能条桃子，上月在自民党总裁选举之前指出，「日本的政党以男性为中心，并不开放，所以很难看到女性候选人」。

能条也说：「许多女性要肩负家务，使她们难以从政」。

日本「时事通信社」本月稍早报导，根据调查，日本女性候选人有1/4在拜票时曾经遭遇选民性骚扰，包括被男性选民强行抱住、被摸臀部等。

身兼自民党总裁的石破茂10月1日就任首相之后，解散众议院并举行大选，不过选民对于自民党的政治献金丑闻感到相当愤怒，因而用选票惩罚了自民党。