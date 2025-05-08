日男凭85年前门票参观大阪世博

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（法新社东京8日电） 2025年世界博览会（大阪关西世博）的营运单位表示，1名男子使用原定1940年在东京举办的世界博览会入场券，成功兑换到这届世博会的门票。

大阪关西世博4月13日开幕，展期达半年，持续到10月13日，会场位于大阪市的人工岛「梦洲」。

原定在东京举办的世博会「纪元2600年记念日本万国博览会」，门票于1938年开始发售，活动后来因第二次世界大战而无限期延期。

大阪关西世博的营运单位「日本国际博览会协会」（简称万博协会）发布声明表示，已决定允许持有1940年世博会门票的民众入场。

万博协会也在声明中表示，他们5日把其中1张旧门票兑换成2张本届世博会的一日券。

「每日新闻」等日媒报导，这名持有1940年世博会门票的民众是25岁日本男子武绳史耶，现居东京的他最近前往位在大阪府的父母家。

武绳平时会搜集与世博会有关的纪念品，他3月在网路上购买了1940年世博会的门票。

而武绳成功兑换到本届世博会门票后，面带微笑地拿着这张时代久远的门票照相留念，照片中可清楚看见门票上精致的设计。

万博协会5日表示，日本先前举办过的1970年大阪世博、2005年爱知世博也有类似政策，也就是发行「邀请票券」给持有1940年世博会票券的民众。