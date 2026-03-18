日相即将访美 将讨论稀土与矿产开发

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（法新社东京18日电） 日本首相高市早苗即将访问美国，并在华府与美国总统川普举行领袖会谈。她今天表示，预计与川普讨论共同开发稀土、锂及铜等关键矿产的计画。

两人计画讨论共同开发关键矿产、制定行动计画，以及成立工作小组，以因应全球对半导体、汽车等各类产品所需关键矿产的日益增长需求。

日美将在领导层级敲定「美日关键矿产计画」（U.S.-Japan Critical Minerals Project），其内容涵盖4个项目。

其中一个项目是在美国中西部印第安纳州的稀土精炼作业，三菱综合材料正在讨论投资及参与该项目，内容包括从家电、汽车及工业设备的「废弃永久磁铁」中，回收利用稀土元素及稀有金属。

该公司也将参与印第安纳州的铜冶炼项目，已与一家英国公司合作，利用智慧型手机、电脑及家电的废弃电子电路板提炼铜。

第3个项目为锂矿开发计画，三井物产考虑与美国化学公司Albemarle合作，共同投资位于北卡罗来纳州金斯芒廷（Kings Mountain）的项目。

第4个项目为亚利桑那州「铜世界」（Copper World）铜矿开发案。日本三菱商事已与加拿大矿业公司Hudbay Minerals达成协议，取得该项目30%权益。