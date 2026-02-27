日相回应皇位继承议题 反对改变男性继承规定

afp_tickers

2 分钟

（法新社东京27日电） 日本首相高市早苗今天表示，反对修改日本皇位仅限男性继承的规定。随着日本皇位继承危机日益迫近，这项议题引发愈来愈多讨论。

这番言论是她本月率领自民党在众议院选举大胜过后，针对这项议题最明确的表态。高市今天表示，她尊重专家小组在2021年讨论此事的结果，认为「将继承资格限制于皇室男性后裔是适当的」。她说，「政府与我本人都尊重这份报告」。

她先前曾警告，修改皇位继承规定「迫在眉睫」，虽然这可能意味着皇室「收养」新成员。但是这些男性是否愿意放弃事业与自由来延续皇室血脉，仍不明朗

日皇德仁有一个女儿爱子内亲王，不过她因为现行规定而不具继承资格。

日本皇室目前仅3人具有皇位继承资格，依序为60岁的秋筱宫文仁亲王（日皇德仁的弟弟）、文仁的儿子悠仁亲王，以及90岁的常陆宫正仁亲王（德仁的叔叔）。年轻一辈的继承人仅剩目前19岁的悠仁。

高市本月20日发表施政方针演说期间，提到稳定的皇位继承方法时表示，「期待在国会深入讨论，并朝修改皇室典范前进」。

日本已经讨论皇位继承问题数十年，日本政府曾在2005年的重要会议建议，应该不分性别，由长子或长女继承皇位。这似乎为爱子登上皇位铺路，但隔年德仁的侄子悠仁出生后，这个讨论就戛然而止。