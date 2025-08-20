日相石破茂与非洲多国领袖开会 放眼AI与关键矿产

（法新社东京20日电） 东京非洲发展国际会议（TICAD）今天在日本横滨市开幕，日相石破茂在会中表示，提升年轻族群与女性的能力是非洲成长的关键，并宣布将培育3万名人工智慧（AI）领域人才。

TICAD是1993年起由日本政府主导召开的国际会议，目前每3年举行一次，会议期间非洲各国领袖、国际机构与企业等相关人士齐聚一堂，广泛讨论与日本的经济合作、开发援助，以及非洲面临的课题。

第9届TICAD今天下午开幕，并在本月22日闭幕，为期3天。

石破茂在开幕活动发表演说时提到非洲的开发，「将继续了解对方，并与对方国家共同思考并制定解决方案。为了非洲发展，提供根植于当地的解决之道，至关重要」。他透露有意掌握各国需求，强化合作。

他接着说，在人口年龄中位数为19岁的非洲，提升年轻人与女性等族群的能力，以及确保就业机会，是推动成长的关键。为此，未来3年间，计划在产业、保健医疗、教育等广泛领域培养30万名人才，并在AI领域培养3万人。

石破茂也表示，将支持新创企业、推动生产力提升，并以官民合作的方式筹措15亿美元资金。

石破茂也认为，加强区域连结是经济成长不可或缺的要素，他并提出新的经济圈构想「印度洋－非洲经济圈倡议」，范围从印度经过中东，延伸至非洲区域。

关于传染病防治，他宣布有意在未来5年，提供最多5亿5000万美元的资金给「全球疫苗免疫联盟」（GAVI），这个联盟也在推动发展中国家的疫苗普及率。

日本共同社引述消息人士披露这届会议将通过「横滨宣言」，记载强化重要矿物的稳定供应等内容，以及提到适当管理非洲各国的债务，以及「法治」的重要性，并提倡透过非洲内部撤除关税与统一规定来推动自由贸易。