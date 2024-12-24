日美控北韩骇客窃交易所比特币

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（法新社东京24日电） 根据日本警方和美国联邦调查局（FBI）说法，北韩骇客团体先前从日本加密货币交易所DMM Bitcoin窃取价值约3亿美元（约新台币98亿元）比特币。

日本警察厅今天说，据信隶属于北韩骇客团体「拉撒路集团」（Lazarus Group）的组织TraderTraitor犯下此案。

据传与平壤当局有关连的拉撒路集团10年前因被控骇入索尼影业娱乐公司（Sony Pictures Entertainment）网路而恶名昭彰，当时骇客是为了报复这家公司推出嘲讽北韩领导人金正恩的电影「名嘴出任务」（The Interview）。 FBI在标注日期12月23日的另一项声明中说，北韩骇客「从日本加密货币公司DMM窃取价值3.08亿美元加密货币」。

这项声明还详述一场「针对性的社交工程」行动，指出骇客在职场社群平台领英（LinkedIn）上假装招聘人员，以联系另一家加密钱包软体公司的员工。他们向员工发送看似是就业前测试的内容，实际上包含恶意程式码。

FBI表示，这让骇客得以破坏他们的系统并冒充这名员工。

声明说，今年5月下旬，骇客很可能利用这个权限操纵一名DMM职员的合法交易请求，导致4502.9枚比特币（Bitcoin）失窃，当时价值3.08亿美元。

声明写道：「FBI、日本警察厅以及其他美国政府和国际合作伙伴将持续揭露并打击北韩非法活动，防堵利用网路犯罪和窃取加密货币等行动为北韩政权创造收入。」