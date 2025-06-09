旧金山响应洛杉矶示威 加州逾百抗议者被捕

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（法新社旧金山8日电） 美国第2大城洛杉矶连日动荡，群众聚集抗议总统川普扫荡非法移民，至少有56人遭到逮捕。加州北部城市旧金山也爆发类似示威，警方今天晚间表示，当地约有60人被捕。

旧金山警方在社群平台X发文指出，警方已「宣布非法集会」状态，「包含青少年在内约60人被捕」。

联邦移民官员日前展开行动，逮捕数十名有关当局口中的非法移民和帮派分子，导致洛杉矶市中心爆发示威，接着旧金山也出现抗议活动。

川普（Donald Trump）下令向洛杉矶部署国民兵（National Guard）后，当地骚乱进一步扩大，有车子遭到放火，安全部队则向抗议者发射催泪瓦斯，警方命令群众离开洛杉矶市中心。

根据洛杉矶警察局，执法人员过去2天逮捕至少56人，还有3名员警受到轻伤。

加州州长纽松（Gavin Newsom）称川普的命令「严重破坏州主权」，要求总统撤销命令并「将控制权交还加州」。

纽松也敦促抗议人士保持和平行动，并警告煽动暴力的人将被逮捕。

他在X平台发文写道：「不要上川普的当。」

当局今晚宣布洛杉矶市中心为「非法集会」场所，当地媒体报导，大批警力驻守在各区几乎无人的街道上。

不过根据当地电视台空拍影像，仍有零星抗议者分散各地，部分民众投掷物品和烟火。