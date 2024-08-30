星链资产遭冻结 马斯克与巴西大法官对峙再升级

afp_tickers

4 分钟

（法新社巴西利亚29日电） 巴西最高法院一名大法官与社群媒体平台X的老板马斯克对峙升级。马斯克的星链（Starlink）公司今天说，星链在巴西的资产已经被冻结，肇因于X平台先前与司法当局的争端。

两方的纷争源自昨天，巴西最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）命令马斯克（Elon Musk）24小时内为X平台在巴西任命一名新的法律代表，否则将暂停X平台（前身为推特，Twitter）的服务。 接着，马斯克的卫星网路公司「星链」于今天收到莫瑞斯「冻结星链的财务，并阻止星链在巴西进行金融交易」的命令。

在巴西、尤其亚马逊（Amazon）地区进行商业服务的星链，称该命令是「毫无根据就作出的裁决，认定星链理应对X平台的罚款负责，而该罚款是违宪的」。 星链在X平台发文表示，试图「通过法律途径处理这件事」。

莫瑞斯还担任巴西高等选举法院（Superior Electoral Tribunal）院长，他在这个南美洲最大国带头对抗恶意造假的讯息，在过程中引发与马斯克的冲突。

莫瑞斯先前命令关闭数个巴西前极右翼总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）支持者的X帐号。波索纳洛于2022年巴西总统大选中败选后，试图抹黑投票系统。

莫瑞斯昨天的裁决将这场持续数月的争端再度升级。

莫瑞斯早在今年4月就已下令调查马斯克，指控他重新启动一些被停权的X帐号。

马斯克和其他批评人士反指控莫瑞斯扼杀言论自由。

莫瑞斯于昨天祭出的命令中规定马斯克：「24小时内为X平台在巴西任命新的法律代表。」

命令还写道：「若不遵守命令，这个社群网路平台在巴西的服务将暂停。」

消息一出，「O Twitter morreu（推特已死）」等主题标签（hashtag）在巴西成最新话题，左翼总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在X平台发文，放上他在其他社群媒体的帐号。

马斯克回应该命令，指控莫瑞斯「屡次违背他发誓要捍卫的法律」。

马斯克发了一篇挖苦莫瑞斯的文章，另外还发了一张经过修改、将莫瑞斯描绘成「佛地魔与西斯领主」的照片。佛地魔和西斯领主分别是知名作品「哈利波特」（Harry Potter）和「星际大战」（Star Wars）的反派角色。

马斯克本月稍早关闭了X平台于巴西的营运办公室，并称莫瑞斯威胁要逮捕X平台的前法律代表，以强迫公司遵守「审查命令」。

巴西用户目前仍可继续使用X社群平台。

此外，另有法官针对涉嫌利用公共资金策划恶意造假的讯息来支持波索纳洛及其亲信之密谋进行司法调查，马斯克也是调查的对象之一。