普丁排除近期会晤泽伦斯基 强调俄军持续推进战事

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（法新社圣彼得堡5日电） 俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）今天指出，近期内不会与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）会面。就在前一天，泽伦斯基呼吁两国领导人直接会谈，结束这场持续4年多的战争。

普丁在家乡圣彼得堡（Saint Petersburg）举行的经济论坛上表示，在和平协议条件尚未谈妥前，他认为与泽伦斯基会面「毫无意义」。这番言论引发乌克兰批评，称这位俄罗斯领导人「软弱」且「再次选择战争」。

普丁强调，俄军将持续推进军事行动，直到所有战争目标完全达成为止。

俄罗斯要求掌控乌东的顿巴斯（Donbas）地区，并对乌克兰施加广泛的政治与军事限制，然而乌克兰及盟友认为这些条件形同投降，因此予以拒绝。

尽管乌俄在美国斡旋下进行和平谈判，双方至今仍未能拉近立场。

泽伦斯基昨天罕见直接向普丁喊话：「乌克兰提议，透过你我之间的直接接触来结束这场战争，我提议举行会谈。我建议为这场会面订定明确日期。」

然而，普丁今天明确拒绝。他表示：「我看不出会面的意义。对乌克兰而言，唯一有意义的就是阻止我军推进，仅此而已。而我们需要的是协议…让专家们先工作，拟定一些方案之后，我们再见面。」

在普丁拒绝后，泽伦斯基说：「不幸的是，俄方再次选择了战争，所有人都听到今天的回应。这是一个软弱的回应。他根本不想结束战争。」

泽伦斯基的提议获得多位盟友支持，包括美国总统川普与法国总统马克宏。

泽伦斯基预计7日在伦敦与马克宏、英国首相施凯尔以及德国总理梅尔茨会面，希望为终结战争的努力注入新动能。（编译：徐睿承）